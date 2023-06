A grande festa do desporto é hoje, no estádio 1º de maio em Lisboa, no MEO Record Challenge Park, no que é o dia mais feliz de um diretor de um título que se quer para as pessoas, perto das pessoas, a trabalhar para as pessoas.

Os leitores são o bem mais precioso de um jornal, de um site, de uma app, até de um canal de televisão... mas aí chamamos-lhe telespetadores. O MEO Record Challenge Park nasceu e vive até hoje a pensar pura e exclusivamente nisso: na enorme mole humana que todos os dias nos visita, seja em www.record.pt ou nas páginas do jornal, no scroll da melhor app dos desportivos nacionais ou mesmo nos programas que temos em colaboração com os nossos camaradas da CMTV e que muito nos orgulham.

Sendo para todos, miúdos e graúdos, deixe -me que lhe diga que o prazer maior que tiro deste dia é o sorriso das famílias que nos visitam. E sem desprimor para pais e mães – afinal, são eles que nos pagam os salários –, é na alegria das crianças que saímos de coração cheio do histórico estádio do Inatel.

Se nunca nos visitou, venha. Mas venha mesmo. A entrada é grátis, assim como a participação em todos os desportos. E se me vir por lá, a suar por todos os poros, diga olá. Será um prazer ter ali dois dedos de conversa. Obrigado por tudo.