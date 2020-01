Um feito admirável

Sei que o que se espera é que sejam cantadas loas a Benfica e FC Porto pelas vitórias com enorme esforço na Liga. Não me levem a mal. Ontem, o desporto português conseguiu um feito como poucos vi em 47 anos de vida nas modalidades coletivas. A vitória sobre a França no Mundial de andebol, de forma inequívoca e mesmo com várias exclusões de dois minutos perto do final da 2.ª parte, foi... brilhante! Uma manifestação de força, suor e talento só ao alcance dos predestinados. Obviamente, os cubanos que integram a nossa equipa dão uma grande ajuda. Mas não somos os únicos a recorrer a ‘reforços’ no desporto mundial. E se estamos habituados a ver Quintana dar show na baliza dos dragões semana após semana, mais bonito foi vê-lo parar os gauleses. Parabéns aos jogadores e a Paulo Pereira pelo fantástico desempenho. E agora vamos sonhar. Quem ganha à França pode fazer seja o que for. Por impossível que pareça.





Bruno Fernandes está a um passo do United. Os valores envolvidos são os que o Sporting desejava e podem ser incluídos jogadores no negócio. Goste-se ou não de Jorge Mendes, não lhe reconhecer a capacidade na venda de jogadores é só estúpido.A história do adiamento é estranha. Como é assunto de saúde e com isso não se brinca, prefiro estar calado.