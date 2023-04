10.000 futuros profissionais no desporto

Segundo informações do Instituto Nacional de Estatística relativas ao ano de 2021, estavam inscritos no ensino superior português 10.336 alunos nas áreas de educação e formação desportivas, mais 5,5% do que no ano letivo anterior.Os cursos com maior número de inscritos são "Desporto" (3.085 alunos), "Ciências do desporto" (3.051 e a "Educação física e desporto" (2.336 e "Treino Desportivo (1.182 estudantes). O número de alunos diplomados na área do desporto nesse ano foi de 2 316, registando um aumento de 11,8% relativamente ao ano letivo anterior.Estes números marcam uma aposta consolidada de várias instituições de ensino superior público e privado em disponibilizar programas de Licenciatura, Mestrado e Doutoramentos na área do desporto. Já com várias décadas de formação nesta área é fácil comprovar a enorme evolução dos clubes, associações, federações e outras instituições particularmente na área desportiva ligada ao rendimento.Todas as modalidades desportivas evoluíram de forma muito relevante nos seus métodos de treino, análise, metodologia para a obtenção de melhores resultados desportivos. As nossas instituições de ensino têm muita qualidade, os jovens procuram massivamente esta área de estudo e o mercado, português e internacional, vai absorvendo o talento gerado nas universidades.Se no campo desportivo a evolução é notória, por outro lado, da componente de gestão, a indústria do desporto não tem acompanhado a formação de profissionais especializados na indústria do desporto nas áreas de marketing, eventos, comunicação, finanças, recursos humanos, tecnologia, entre outras.Tão importante como trabalhar na dimensão do rendimento desportivo é também ajudar os clubes, associações e federações a melhorar e a desenvolver a dimensão da profissionalização da gestão. Se qualquer clube tem enraizada a necessidade de incorporar treinadores, fisioterapeutas ou médicos na sua estrutura, normalmente não considera essencial ter nas suas equipas profissionais na área da gestão. Em resumo, os clubes médios e pequenos limitam-se a contratar os profissionais que a lei os obriga a ter e a prescindir daqueles que são vistos como custos desnecessários.Felizmente, conseguimos ver inúmeras exceções pelo nosso país fora, em distintas modalidades onde através de lideranças mais modernas vemos casos de sucesso em clubes com estratégia e foco em atrair praticantes, treinadores, adeptos e patrocinadores. Hoje comemoram-se 49 anos da revolução do 25 de Abril em Portugal pelo que se esperava que uma boa parte da indústria do desporto tivesse aproveitado este meio século para estar num outro patamar.