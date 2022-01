As virtudes do desporto

Em parceria com o, o PNED tem dinamizado a presente coluna com objetivo de promover e valorizar as "virtudes" no desporto, ou o denominado lado positivo do desporto.A virtude, segundo Aristóteles, é uma qualidade que o homem deverá possuir para realizar o bem e alcançar a felicidade. É aplicação dessas qualidades que possibilitam caracterizar o bom carácter de uma pessoa, no caso do desporto, de um atleta ou agente desportivo.Quando falamos de virtudes no desporto estamos a afirmar que, no desporto e pelo desporto, existem um conjunto de qualidades ou valores que podem ser praticados e desenvolvidos. Virtudes como: verdade desportiva, fair play, coragem, humildade, saber ganhar, justiça e solidariedade, entre muitas outras.O desporto, quando bem orientado e pela sua prática, possibilita ao atleta que aprenda e interiorize estas virtudes, daí a sua importância pedagógica e formativa no ser humano. Um atleta desportivo virtuoso é aquele que, para além de manifestar um conjunto de habilidades e capacidades desportivas, possui aquelas virtudes humanas que nos levam a classificá-lo como um excelente atleta dentro e fora da pista/jogo.É precisamente sobre como desenvolver as virtudes desportivas que a Universidade Católica Portuguesa, através da Cátedra Manuel Sérgio e com o apoio do PNED, editou o livro "Breve Tratado das Virtudes Desportivas". Um livro com autores de referência, de leitura obrigatória, para quem deseja olhar para o lado virtuoso e positivo do desporto.Um olhar fundamental para enaltecer o desporto como forma de exercitar a excelência humana. Boas leituras!Ass: José Lima/PNED