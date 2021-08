Conheço Joaquim Gomes desde o tempo em que representou a célebre equipa do Louletano-Vale do Lobo que durante a sua breve existência em finais da década de oitenta venceu todas as provas do calendário velocipédico nacional. Tenho simpatia e estima pelo atleta que foi e pela pessoa que é. Na sua qualidade de director-geral da competição rainha do ciclismo, as suas declarações sobre a geografia da prova parecem uma condenação de afastamento a muito longo prazo de duas regiões do País: o Alentejo e o Algarve.





Tal como está, a fotografia não é bonita: aquilo é a Meia-Volta a Portugal em Bicicleta. No caso do Algarve, a situação assume especial gravidade, parecendo um desprezo por duas das equipas de ciclismo mais antigas de Portugal, correspondendo a uma adesão popular dos cidadãos algarvios tão legítima e genuína quanto a dos cidadãos do nordeste transmontano ou do Minho ou do Oeste. A verdade é que alguns argumentos invocados por Joaquim Gomes são indesmentíveis e imutáveis.O Algarve é uma região eminentemente turística, Julho/Agosto é a época alta do veraneio e a disponibilidade das estruturas de acolhimento é complicada. A questão, é que estes factores sempre existiram desde que o Algarve se transformou numa região turística por excelência na década de sessenta, e nunca a Volta a Portugal deixou de passar pelas estradas do sul. Pode-se mesmo acrescentar que, a nível de infra-estruturas, nunca o Algarve esteve tão bem preparado para acolher um evento desportivo desta natureza como está agora. O que falta então? Talvez uma maior motivação por parte das autarquias (falo de Loulé e Tavira, mas não só) e da própria organização.O argumento financeiro não convence. Os orçamentos municipais atingiram níveis recorde, há tanto dispêndio cuja prioridade seria questionável, que um esforço para acabar com esta desfeita à imagem do Algarve seria mais do que justificável, com uma ajuda da própria RTA que não pode ignorar a falta de comparência da região no mapa de uma competição que é seguida por muitos milhões de portugueses.Mesmo dando de barato a dificuldade de encontrar alojamentos, seria ponderável a possibilidade de fazer deslocar de automóvel a caravana da Volta para um contra-relógio Loulé-Tavira (ou vice-versa) com regresso imediato à última base logística (Setúbal, Sines, Alcácer, por exemplo) no mesmo dia? Ou fazer um prólogo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão? Não sei, e não conheço todos os eventuais inconvenientes técnicos e logísticos. O que sei é que, sendo imutáveis os argumentos e as condições que os justificam, o Algarve e o Alentejo estão condenados a ver a Meia-Volta a Portugal pela televisão.Mendes Bota, ex-deputado, antigo presidente da Associação de Ciclismo do Algarve