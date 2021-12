O interrogatório do FC Porto-Rio Ave: Revolução com sinais e uma certeza

Nem todos. Uma revolução tão profunda no onze teria sempre consequências ao nível da dinâmica coletiva e, numa pescadinha de rabo na boca, o brilho individual também se ressentiu. De qualquer forma, Fábio Vieira, em certa medida até Corona (apesar do desperdício ofensivo) e seguramente Pepê, essencialmente pelo golo marcado em tão pouco tempo de jogo, saíram reforçados. Pelo contrário, Toni Martínez voltou a não conseguir beliscar a liderança de Taremi e Evanilson na hierarquia dos pontas-de-lança.Por muito que venham a mostrar o seu valor, tal como Romain Correia, a exigência competitiva dos dragões não se coaduna com experiências nem remendos no coração da defesa, muito menos quando aquele posto tem sido tão massacrado por problemas físicos – a proteção até de Fábio Cardoso no jogo de ontem é sintomática das cautelas de Conceição na gestão dos recursos para o lugar. O técnico precisa mesmo de ver chegar Rúben Semedo, opção de presente com o benefício de uma perspetiva de continuidade em 2021/22.Seguramente não era expectável nem desejado por ninguém, para mais tratando-se de um guardião com provas dadas na 1.ª Liga e que chegou a ser internacional português pelo Tondela. De qualquer forma, convenhamos que competir com um guardião da categoria de Marchesín e um valor em afirmação como Diogo Costa estreita, e muito, o espaço de oportunidade.