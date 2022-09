O Benfica conquistou a Supertaça num grande jogo, batendo o Sporting no que todos a que assistiram anunciaram como um belo momento de propaganda ao andebol. Mas não é disso que trata este pequeno texto. Ele serve apenas para deixar um grande obrigado aos treinadores de ambas as equipas, que no final souberam falar do jogo, elogiar o adversário e não culpar a equipa de arbitragem por algum momento mau, ou no caso leonino pelo insucesso.São já raros hoje os momentos em que vencedores e vencidos (no caso destes é sempre mais difícil, obviamente) são capazes de analisar o jogo pelo jogo e assumir que ganhar e perder fazem parte de qualquer momento. Parece muito simples. Infelizmente não é. Obrigado senhores!