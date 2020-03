Aproveitem e façam teletrabalho

O futebol parou. O vírus que saiu da China conseguiu que uma das mais importantes indústrias do Mundo fechasse as portas. E a confusão está instalada.

Nas principais ligas e instituições europeias, a confusão está instalada. Ninguém sabe se, quando e como os campeonatos bem como as maiores competições internacionais recomeçam; ninguém sabe caso se decida prosseguir com as competições em que moldes irão decorrer, se à porta aberta, se, como alguns clubes ingleses propõem, à porta fechada, em campo neutro, mas com transmissões pela TV.

No fundo, o que se procura é evitar que uma nova ‘pandemia’, mas agora financeira. Meses sem futebol equivale a meses sem receitas e, desta forma, os custos seriam menores. Esta é uma proposta, mas há também quem, defenda que a Premier deveria ‘acabar’ já, o que agrada pouco já que os lugares de quem desce e iria às competições europeias estão em aberto, com exceção do primeiro lugar, que só escaparia ao Liverpool com uma tragédia. Mas, como a realidade mostra, estas podem sempre ocorrer.

Atenta, a UEFA decretou já o alargamento do prazo e uma maior margem de manobra para o fair play financeiro (querem ver que o City ainda se safa do castigo?), mas isso não parece suficiente para colmatar a brutal redução de receitas que os clubes vão ter. E em Inglaterra nem a Liga, nem a Federação se atrevem a equacionar um pedido de apoio financeiro ao Estado.

Cá pelo burgo, talvez não fosse má ideia os agentes do futebol aproveitarem para refletirem sobre os outros males que o afetam para além do corona. Federação, Associações, Liga, árbitros, dirigentes, treinadores, jogadores a fazer teletrabalho. Pode ser que assim, à distância, se entendam.