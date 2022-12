A velha mania da falta de vontade da seleção portuguesa

Esta é a minha opinião. Pois vamos lá.Novamente estamos a rever uma seleção desvanecida, algo que acontece constantemente quando pensam que já está ganho ou, quando desmerece o adversário.Com Cristiano Ronaldo, perderam-se muitos golos, sem ele, pior, não jogamos! Ao jogador Leão falta-lhe personalidade de leão e parece que está a jogar cansado cometendo imensos erros.Novamente comprova-se que não há defesa! É necessário treinar bons jogadores para esta posição! E assim, contamos com um quase reformado para ajudar a seleção.Mas minha opinião mantém-se, do meio pra frente é a melhor equipa da competição! Mas o técnico, este está a desperdiçar a melhor seleção que tivemos em todos os tempos.Que pelo menos sirva de lição essa derrota contra a fraca Coreia do Sul, para perceberem que terão que dar muito mais de si, assim como que têm que jogar para frente, pois não temos as costas.