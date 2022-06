Antonio Conte diz que Emerson Royal não sai do Tottenham nem por empréstimo de 40 milhões

Foram muitas as especulações sobre a tentativa do Atlético de Madrid em contratar o lateral brasileiro Emerson Royal contudo, Conte diz que conta com Royal no seu plantel e que ele é um jogador fundamental.Tudo foi feito para que estas notícias não tirassem o jogador da sua linha de conforto e do foco para com os seus objetivos.Royal está numa ótima fase tanto física e mentalmente e qualquer informação que possa movimentar e transformar essa atmosfera não é bem vista.Mas em definitivo a proposta de empréstimo vinda do Atlético de Madrid (35 milhões) não chega próximo aos 50 milhões que o Tottenham avalia o seu jogador. Até ao momento a equipa inglesa não manifestou interesse em vender o jogador.Clubes como Milão, Inter de Milão, Arsenal, Chelsea, PSG, Everton, Juventus, Bayern Munique, Real Madrid, entre outros fazem propostas pelo jogador, mas Royal está confortável no Tottenham assim como o próprio clube diz não ter interesse em vendê-lo.De todos os laterais direitos do mundo, ele é um dos mais procurados no mercado do futebol.