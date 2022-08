Após expulsão num jogo decisivo, Vargas contrata preparador mental para ultrapassar má fase

O clima não está dos melhores entre o atacante chileno Eduardo Vargas e a torcida do Atlético-MG. O jogador foi expulso na partida decisiva contra o Palmeiras na Libertadores, que inclusive acabou com a eliminação do Galo.Também por esse episódio, o jogador ficou de fora dos convocados para a partida seguinte do clube, contra o Coritiba, pelo Brasileirão.Após esses acontecimentos, por reconhecer os erros, o atleta relatou que dividiu a situação com seu procurador Leandro Albino, que de pronto contratou uma equipa de acompanhamento que conta com especialista em alta performance mental para que ele consiga controlar as suas emoções e ajustar o que for necessário para que isso nunca mais aconteça. Esse staff conta até com um Pós PhD em Neurociência.Vargas declarou estar arrependido do seu ato e de como tudo aconteceu. Além disso, para ele, reconhecer que não está bem é o primeiro passo."Eu quero e preciso fazer as pazes com a torcida atleticana. Passei pela punição imposta pela diretoria e tenho consciência dos meus erros. Mas agora é trabalhar e buscar preparar-me não só fisicamente, mas mentalmente para poder agir da forma mais correta em qualquer situação", declarou.Vargas chegou a relatar que vem sofrendo muito com toda essa situação, mas que vinha evitando falar sobre a questão. "Não está a ser fácil. Estou a pagar por todos os erros. Por mais que não pareça, estou a sofrer", comentou.Um dos especialistas que vai acompanhar Vargas é Lincoln Nunes. Atualmente, o preparador compõe o staff de acompanhamento comportamental e mental de diversos atletas da elite do futebol mundial, a exemplo do brasileiro Emerson Royal, do Tottenham, e outros da seleção brasileira.O tamanho do impacto emocional do jogador pode variar de condições genéticas a história de vida. Nós analisamos essas variáveis para entender a sua história de vida e, se necessário, pedir exames, entre eles o genético e neuroimagem. Esses exames ajudam-nos a entender o cérebro do atleta e mostram-nos onde podemos trabalhar junto à equipa que conta com profissionais de todas as áreas necessárias. O estado mental do atleta tem relação com a produção de neurotransmissores e esses com o controle do pensamento mediante ao passado, a precursores genéticos, assim como a alimentação e outros fatores. É notório também que a condição mental interfere não apenas na condição física, como também na criatividade, tomada de decisão, foco atencional e memória que são os meios vinculados à habilidade.