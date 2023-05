Caso Vinicius Junior: falar em racismo promove o racismo

O racismo é uma triste realidade que ainda persiste em diferentes partes do mundo, inclusive no universo do futebol. Recentemente, o jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi vítima de atos racistas durante um jogo em Espanha. Diante desse lamentável episódio é necessário tentar compreender o que ocasiona este tipo de atos.Estes comportamentos estão relacionados com a necessidade de chamar atenção natural dos seres humanos, que muitas vezes está ligada à solidão e à procura por uma libertação de dopamina no organismo. Há uma tendência atual na personalidade de algumas pessoas em procurar atenção, mesmo que de forma negativa. Essa procura por destaque e visibilidade está de acordo com o comportamento e sintomas de transtornos de personalidade dramática, como o narcisismo histriônico. Um exemplo disso são alguns artistas e influencers que, de maneira negativa, conseguem chamar a atenção e conquistar mais seguidores, servindo até mesmo como exemplo para outros indivíduos. Essa procura desenfreada por atenção pode ter consequências negativas e contribuir para a propagação de comportamentos preconceituosos e discriminatórios.Na era das redes sociais, em que as pessoas vivem imersas, a solidão e a necessidade de aparecer são cada vez mais comuns. Acredito que falar repetidamente sobre racismo sem filtro, pode acabar por incentivar a procura por atenção dessas pessoas, já que é um tema que gera repercussão. No caso de Vinícius Júnior, o jogador está a mostrar ser um dos melhores do mundo, e os seus adversários utilizam o racismo como uma forma de atacá-lo, especialmente por não conseguirem superá-lo e sua equipa, o Real Madrid, historicamente. A propagação desse comportamento acaba sendo incentivada, principalmente pelo fato de que as leis contra o racismo na Europa ainda não estão totalmente estabelecidas.Enfatizar frequentemente o tema do preconceito sem cuidado com o que divulgamos, pode despertar a atenção das mentes perversas, que passam a enxergar diferenças onde elas não existem. O ser humano é plural na sua essência, e não existem formas ou fórmulas nas quais todos se encaixem ou sejam contidos. O estereótipo pode ser a origem de muitos preconceitos, e é fundamental relativizar a pessoa e seu contexto, evitando negações e projeções.Muitas vezes, ficamos presos somente ao discurso politicamente correto, mas nos falta ação concreta. Utilizar o discurso para criticar, julgar e condenar o outro não nos eleva a um lugar melhor dentro de nós mesmos. A palavra tem força política e movimenta a sociedade, mas são as ações reais, por meio de modificações positivas, que trazem melhorias tanto para aqueles que sofrem quanto para aqueles que perpetuam a dor do outro. Se cada indivíduo se importar com o coletivo e agir em sua vida privada em prol da vida coletiva, poderemos construir um mundo efetivamente melhor para se viver.Acredito que é fundamental promover uma mudança de foco. Em vez de enfatizar somente sempre o preconceito, é preciso ressaltar as qualidades e o talento do atleta, destacando sua história de vida e as suas conquistas no mundo do futebol. Assim pode-se evitar reforçar estereótipos negativos e direcionar a atenção para a capacidade e a excelência de Vinicius como jogador.É evidente que a luta contra o racismo exige não apenas a denúncia e o combate direto aos atos discriminatórios, mas também uma mudança de perspectiva que valorize as qualidades individuais, promovendo a igualdade e o respeito em todas as esferas da vida. Somente assim poderemos avançar em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva, onde cada indivíduo seja livre para expressar seu talento e brilhar, independentemente da sua origem ou cor de pele.