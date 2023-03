Conte desmontou equipa e causa desqualificação, equipa precisa ser reorganizada

Nesta quarta-feira (8), o Tottenham ficou fora da Uefa Champions League após o jogo contra o Milan que terminou em 0x0, o jogo foi marcado por péssimas decisões técnicas que contribuiram para o resultado negativo.As mudanças feitas pelo técnico Antonio Conte não pareceram seguir uma lógica que levasse a equipa à vitória, como ter colocado Pedro Porro na direita e logo após substituir Emerson Royal por Richarlison que estava no banco durante todo o primeiro tempo, o que contribuiu para aumentar a vulnerabilidade da equipa, situação que piorou ainda mais com a expulsão do defesa Cristian Romero.Em fevereiro, o Tottenham também anunciou os seus resultados financeiros, que embora tenham melhorado em relação a períodos anteriores, ainda apresentam um prejuízo de £ 50,1 milhões.Isso tudo demonstra que está na hora da equipa investir num técnico que possa conduzir a equipa de uma forma mais racional e planeada, pois uma equipa que já está numa situação financeira delicada não pode dar-se o luxo de ficar fora de uma das principais competições de clubes.Numa equipa que conta com jogadores do calibre de Emerson Royal, Porro e Richarlison, resultados como este só podem justificar-se pela falta de organização e disposição correta dos talentos que a equipa possui.Essas alterações, muito mais que visar um reequilíbrio das contas do clube, devem ser voltadas à utilização integral das capacidades dos jogadores que a equipa tem e ao respeito aos adeptos que, por decisões equivocadas e questionáveis trocas de jogadores, perderam a hipótese de ver o Tottenham na Champions League.