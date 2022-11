Convocatória de Tite já tinha provocado polémica

A 7 de setembro havia escrito que as escolhas de Tite não eram consensuais. A minha opinião não mudou, pelo contrário, tenho mais certezas.A convocação de Daniel Alves é apenas o que já sabíamos pelas informações dos bastidores: o cumprimento de uma promessa do Tite ao velho rapaz.Mas como pode um jogador cujo futebol já acabou há tanto tempo ser convocado para um mundial? Quanto vale a palavra de um homem para colocar em risco o resultado de um país?Mas não falamos apenas desta escolha em específico. Há outras cabíveis de discussão.Não seria Richarlison melhor escolha quando comparado com o Gabigol? Sem contar que parece que se esqueceu de Firmino e convocou Martinelli.Mas voltando a questão a Dani Alves, o jogador recentemente voltou a envolver-se em polémicas. Durante um treino fez uma entrada dura de carrinho e quase lesionou com gravidade um colega de equipa. Pedro que atua pelo Flamengo quase não marcava presença neste mundial.Esta atitude mostra, mais uma vez, que o seu tempo acabou. O jogador já não está à altura de uma competição assim. Este tipo de atitude acontece quando o lobo frontal no cérebro trabalha a informação de forma atrasada podendo ter relação com a idade ou com a parte emocional.Infelizmente penso que é tarde para vermos mudanças na equipa do Brasil.