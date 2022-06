Cristiano Ronaldo vs Fernando Santos: O valor de sua história não está apenas na lembrança

Ronaldo no banco de reservas faz-me pensar sobre valores. De forma resumida, nunca nenhum atleta fez tanto por um país como Cristiano Ronaldo fez por nós. Logo nós portugueses, presos a um passado glorioso, mas que no presente criamos o hábito de não valorizar os feitos dos nossos. Portugal de alguns cidadãos que vê no sucesso do outro uma ameaça, ao invés de usá-los para crescer o nome do país, como um marketing que beneficiará a si próprio como cidadão.Ouvi dizer que Fernando Santos poderia estar a traçar um plano pós-Ronaldo, mas será que no pós-Ronaldo haverá Fernando Santos? Esteve na mão do técnico a melhor seleção portuguesa de toda história, com Cristiano Ronaldo na sua melhor forma e ganhamos campeonatos nunca antes ganhos. Mas, sinceramente, eu penso que poderíamos fazer mais.Nas últimas competições tivemos deslizes que não condizem com o nível da seleção e sim com o do técnico, isso no meu ponto de vista. Não podemos esquecer que futebol não é apenas condição física, como também psicológica e Cristiano Ronaldo é uma segurança em campo que, mesmo quando não está bem, decide em apenas uma jogada.Temos que valorizar tudo o que o CR7 fez por nós, tudo o que nos deu, entre eles, elevar o nome de Portugal no mais alto patamar do desporto mais assistido do mundo, assim como fazer todo o mundo conhecer a famosa Ilha da Madeira. Terra esta que tenho orgulho de ter uma mãe que lá nasceu e ter saído o melhor jogador da história do futebol.O mundial é uma competição diferente, exige, também, experiência e fator psicológico e isso o Cristiano Ronaldo tem de sobra. Sem contar que o adversário preocupado com ele, abre espaço para os demais mostrarem o seu valor e quem sabe não surgir algum jogador que pelo menos seja metade do que foi o Cristiano Ronaldo em sua melhor forma.Pensamentos como pós-Ronaldo só podem ser colocados em planos após o Mundial, mesmo assim, após ele reformar as chuteiras. Temos que ser gratos a tudo que Cristiano Ronaldo proporcionou a nossa nação, pois não haverá outro igual e, Portugal, entrou pro hall da história do futebol. Somos uma nação de muito mais de 10 milhões, estamos espalhados pelo mundo, somos migrantes desde os descobrimentos, mas Portugal não sai de nós seja onde estivermos. E este orgulho deve ser depositado em cada português que faz a diferença nesta nossa vida.