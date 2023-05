Expulsão de Wesley: Promessa ou problema para o Flamengo?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nesta última quinta-feira (4), o Flamengo empatou com o Racing (1-1), tendo o seu primeiro empate em quatro meses na Libertadores. Um dos jogadores mais criticados da partida foi o lateral-direito Wesley após a sua expulsão na segunda parte, o que o fez ser responsabilizado por muitos pelo resultado negativo.Uma expulsão é um ponto negativo, claro, mas não é decisivo para dizer que alguém foi o total responsável por um resultado negativo de uma equipa, muito menos para qualificar a capacidade do jogador.O Wesley demonstrou, não somente nesse jogo, que tem força de vontade e determinação, assim como outros jovens jogadores que são os investimentos que o Flamengo deveria fazer para colher bons frutos no futuro.A determinação é tão importante quanto a técnica para se destacar e trazer bons resultados para a equipa, muitos esquecem-se que errar é o primeiro passo para aprender e desenvolver-se, mas nada disso pode acontecer se o jogador não tiver um propósito e comprometimento.Mas, ao que tudo indica, os mais valorizados, tanto pelo clube, quanto pela opinião geral, são aqueles que estão mais acomodados e não os que realmente lutam por bons resultados.