Flamengo eliminado do Mundial: Insistir em métodos passados está a prejudicar a equipa

O Flamengo tornou-se a quarta equipa brasileira eliminada do Mundial de Clubes da Fifa na semifinal após perder a partida decisiva para o Al Hilal por 3 a 2, diversos fatores contribuíram para esse resultado, mas a desorganização e falta de inovação da equipa foram os que se destacaram.A partida, além de ser marcada por uma série de decisões técnicas equivocadas que enfraqueceram a defesa, diversos erros individuais prejudicaram o desempenho da equipa, até os atacantes mais talentosos da equipa não mostraram todo o seu potencial, muito devido ao claro despreparo emocional que gerou pênaltis absolutamente dispensáveis.Todos esses erros foram muito bem utilizados pela equipa saudita que converteram um pênalti em golo logo no início da partida, o que contribuiu para piorar o equilíbrio emocional dos rubro-negros.É notório o quanto a partida que desclassificou o Flamengo do Mundial de Clubes da Fifa explicita todos os equívocos e falhas da equipa que, para reverter a situação devem ser revistos rapidamente, muitos daqueles jogadores da era brilhante de Jorge Jesus já não jogam a mesma coisa e a dupla que fazia a diferença, Gabigol e Bruno Henrique já não existem mais.Trocas de treinadores e a insistência em portugueses sem história devido ao legado de Jorge Jesus só deixa mais claro que o Flamengo tem investido em métodos passados e não tem se reinventado adequadamente.