Flamengo: Um clube bilionário que persegue grandes ambições

Com a divulgação dos relatórios financeiros do Flamengo relativos ao ano de 2022, conseguimos ter uma breve perceção de quão grande é o rubro-negro. No novo relatório consta que o clube, pela primeira vez, superou a marca de R$1 bilião de reais (cerca de 180 588 667 de euros) em faturação de receitas recorrentes.Um ponto que contribuiu para exemplificar a dimensão desses números é o facto de o clube ter atingido a quantia sem vender jogadores, além de reduzir o endividamento e alcançar o 8º superávit dos últimos anos.Estes números colocam o Flamengo no patamar de grandes equipas europeias, mas engana-se quem acredita que este foi um número ocasional ou resultado de um ano e esforços atípicos. O clube já havia previsto no início do ano uma receita de R$1 bilião (180 588 667 euros) na temporada de 2023.Além disso, os esforços do clube para suprir a recente ausência de Arrascaeta, aliado às negociações em trânsito de grandes nomes para integrar a equipa, reforçam o quanto o clube ainda tem visões ambiciosas para o futuro e tem sido assertivo nas suas previsões de arrecadação, conseguindo, além de um ótimo futebol, excelentes números.O Flamengo está no caminho certo mas caberá ao tempo dizer se essas ambições irão manifestar-se na realidade ou continuarão no campo das ideias, pois não basta apenas planos, é preciso ação.