Flamengo: uma direção atrapalhada e um técnico trapalhão

A gestão financeira do Flamengo vai de vento em popa, nisso eles são bons. Mas as trapalhadas sem explicação continuam a fazer parte do quotidiano da equipa.Primeiro Paulo Sousa e agora um tal de Vítor Pereira, qual o menos pior?O Flamengo tem um presidente bom em gestão, mas ruim em organização e um diretor de futebol que só quer é andar com charuto na mão como um mafioso poderoso, mas que está sempre com as calças na mão. Já que elas constantemente parecem estar para arriar.Seria o narcisismo que como consequência fez perder a razão? Aquele clube campeão foi lá atrás e quem vive de passado é museu. Como em todo o desporto, se ganha títulos hoje para relembrá-los amanhã e se diferenciar das outras equipas.Jorge Jesus e o Flamengo foi um casamento perfeito naquela época. Mas entre os dois, pois nem o Fla nem o JJ foram mais felizes. O Flamengo ainda suspirou títulos com o Dorival Júnior, mas sem explicação o removeram para tentar mais um português não sei quem.Portugal é bom de marketing silenciosos. Faz parecer que é uma escola de técnicos assim como é um país super rico e próspero para os brasileiros. Mas na realidade, nada disso é bem assim.Penso que está na hora de trocar o Marcos Braz, para trocar de técnico e fazer a equipa condizer com o financeiro. Landin é um administrador, mas está refém do seu primeiro ministro. Acho que a ligação entre os países faz todo sentido.Se for para trazer o JJ, que seja, mas não pensem que poderá ser a mesma coisa. Relacionamentos rompidos dificilmente voltam melhores. Se trouxer o Tite, mais um tiro no pé. Nunca foi bom.O que deveria é ter mantido o Dorival e ter visto no que dava, mas, o charuto gosta mesmo de apostar em lusitanos, será que ele quer fazer parte do futebol português?Os técnicos lusitanos realmente renomados têm salários bem altos, exigentes ao cargo e mais importantes que o Braz, seria contraditório.