Messi eleito o melhor do mundo: Mudança no FIFA The Best influenciou o resultado

Messi foi eleito pela sétima vez o melhor jogador do mundo em 2022, na última segunda-feira, mas o resultado ainda está longe de ser uma unanimidade.Tudo começou com a alteração das datas do Mundial devido às condições climáticas do Catar, o que fez com que a Fifa tomasse a polémica decisão de também alterar a data do The Best que normalmente tem um período de avaliação de agosto de um ano até junho do outro, passando a ser de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022.A decisão gerou alegações de que uma extensão tão longa do prazo de avaliação fizesse com que um grande período seria desconsiderado pela comissão avaliadora e de que a primeira metade da temporada 22/23 ofuscasse os méritos da temporada 21/22… O que acabou realmente por acontecer.Quem venceu teve seus méritos para tal, o problema está no período onde esses méritos ocorreram, analisando o resultado e a proeminência da Argentina, que dominou a premiação, fica claro que grande parte da temporada de 21/22 ficou de fora da avaliação e que o Mundial foi o foco principal dos avaliadores.As mudanças de data foram feitas apenas por questões mercadológicas, para acompanhar a final do Mundial, mas isso gerou uma confusão de qual, realmente, seria o período avaliado.Deveria ter havido uma maior organização e divulgação em como se procederia com as alterações do Mundial, talvez até manter as datas originais do The Best, pois da forma como ocorreu, as críticas de que a análise ficou restrita ao Mundial possuem um solo fértil para surgirem.