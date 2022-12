Com o final do Mundial à porta e estando a Seleção Argentina a disputar a final é impossível não fazer a comparação: Messi ou Maradona?Lionel Messi já referiu que o jogo da final será o seu último jogo em campeonatos do mundo e muitos estão a comprar o Mundial de 86 com o atual. Ambos os jogadores têm cinco golos a diferença é que Messi ainda tem mais uma oportunidade para fazer a diferença.Acredito que Messi lide bem com estas comparações até porque esteve sujeito a elas durante toda a sua carreira principalmente quando jogava pela seleção. Por outro lado e como já referi numa coluna anterior não é justo comparar dois jogadores que atuam com décadas de diferença. Jogar em 1986 não é jogar em 2022.Contudo, se apenas os números contarem a sua performance é muito semelhante embora o Messi apareça um pouco atrás em alguns dos aspetos. Comparando os dois mundiais a nível de golos e assistências, Messi esteve presente em 8 dos 12 golos feitos pela sua seleção contando com cinco pênaltis e três assistências, o equivalente a 66%. No Mundial de 1986, Maradona participou de 10 dos 14 golos contando com cinco golos e cinco assistências, com 71%. Mas como referi acima, Messi tem ainda a derradeira oportunidade para mudar esta história.