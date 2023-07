No Brasil, algo está a acontecer em relação ao Flamengo e CBF

Os últimos jogos têm chamado bastante atenção sobre a forma como ponto importantes dos jogos estão a ser pontuados pela CBF, o que levantou debates acerca da relação entre o órgão e o Flamengo.Proibição de entrevistas, decisões polémicas de arbitragem, críticas nas redes sociais, impedimentos controversos fazem parte da relação entre Flamengo e CBF nos últimos meses, o que, apesar das críticas, tem gerado poucas repercussões palpáveis.Não é de hoje que diversas críticas à forma como a CBF age em relação aos jogos do Flamengo têm surgido entre os adeptos e especialistas. No entanto, mesmo com a situação a tornar-se mais evidente, o clube não toma, ou se toma não torna público, medidas legais contra a CBF, mas utiliza as redes sociais para instigar os adeptos através de "códigos" a manifestarem-se.Tudo isso nos leva a perceber que há alguma coisa nos bastidores da relação entre eles que não é público, mas claramente algo impede o Flamengo de tomar medidas mais diretas acerca da CBF.Esse tipo de comportamento não deve chegar ao patamar escancarado a que chegou, uma desvalorização e desfavorecimento da equipa com a maior claque do mundo mostra que todos os clubes estão sujeitos a interferências.