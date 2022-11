Por que há quem não goste do Cristiano Ronaldo

Ao começar o hino nacional já percebemos a importância do Cristiano Ronaldo para Portugal. Não apenas pelos recordes que elevam o nome do país no âmbito internacional, não apenas por trazer alegria aos portugueses e o amor ao futebol, não apenas por ser o melhor jogador da história do futebol, (apesar de ainda terem os que não dão o braço a torcer, o que é normal, o recalque faz parte da personalidade de alguns mas os números respondem por si só), não apenas pela capacidade de, mesmo sob pressão, fazer as coisas parecerem naturais, não apenas por cantar o hino com os olhos de lágrimas, emanando o amor a nossa pátria que às vezes é esquecido por alguns.Cristiano Ronaldo representa o momento atual e não o passado. Portugal tão preso aos descobrimentos que pouco valoriza os seus atuais talentos, preferindo enaltecer os de fora, sem olhar para dentro.Pois, com minhas formações na área da saúde e principalmente neurolinguística, posso mapear este personagem que já entrou para a história do nosso país. Eu como filho de imigrante, nascido numa colónia, onde se via e comemoravam os jogos de Portugal mais do que no próprio país, com sentimento de saudade, empolgação e de valorização da terra que está no sangue.Mas então quais as razões de ter quem não goste de Cristiano Ronaldo:Arrogante - Já vi comentários sobre ele ser arrogante, mas é necessário perceber antes a definição de arrogante, como comportamento e diferenciar de vaidade. É uma pessoa vaidosa, e que bom, se no passado tínhamos a fama de não nos depilarmos, de não tomarmos banho e não cuidar dos dentes, ele ameniza as impressões. E sobre a arrogância em si? Não, não há nada de arrogante na sua personalidade, pelo contrário, é um homem humilde, que precisou criar um escudo para se proteger, já que é apenas a figura pública mais famosa do mundo. Aliás, quantas figuras com tanta fama como ele não seriam realmente arrogantes.Não dá confiança - E tu darias se tivesse sempre alguém a procurar defeitos para te depreciar? Até mesmo a imprensa nacional não perdoa na procura da audiência opositora ao humanismo.Metrossexual - Não consigo enxergar isso como defeito, muito menos numa época em que esse tema é sempre gatilho para discussões e perceções que despertam o ódio. Vejo vaidade, de uma pessoa que foi pobre, com os dentes feios, que despertou o interesse em estar sempre bem consigo mesmo.Muitas vezes enxergamos ou criamos os defeitos de nós mesmos nos outros. Há também fatores como inveja, recalque, disputa, aceitação, insegurança, ou seja, diversas qualidades que revelam comportamentos incoerentes e negacionistas. O negacionismo faz parte de um processo narcísico pela necessidade de chamar a atenção, não reconhecendo ou negativando algo. A conclusão a que chego é que a "admiração extremada" sem a competência pode sim desencadear outro sentimento muito menos nobre : inveja.Lidar com as qualidades inatas de um jogador de alta performance que investe em suas qualificações com disciplina e rotina restritiva, nem sempre é tarefa fácil para os aficionados por este desporto,Cristiano Ronaldo foi e será o maior nome da história do desporto português e mundial. Assim como foi o maior representante do século no nosso país! Todos os portugueses deveriam orgulhar-se de tê-lo na nação. Ele serve de exemplo, um deles, de valorizar os nossos talentos, seja qual for, pequeno ou grande!