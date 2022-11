Precisamos de fazer criogenia no Pepe?

Perceberam a diferença na defesa de Portugal com a presença de Pepe? A meu ver, é um dos maiores defesas da história do futebol. Mesmo já em idade de reforma consegue colocar no chinelo outros defesas, principalmente os de Portugal.Do meio para frente posso arriscar em dizer que Portugal é uma das melhores equipas do mundo mas o apagão constante atrás e a incapacidade dos centrais voltarem é algo desesperante.Claro que Fernando Santos não é dos melhores, isso já sabemos, assim como a formação, na convocatória poderia dar-nos (a nós adeptos) o que merecemos há muito tempo: um título mundial.Então, na minha humilde opinião, o que falta à nossa seleção é: Um bom treinador, investir em treinar defesas, podemos contar com a ajuda do Pepe como formador e selecionador no setor, falta estratégia para que a equipa possa aprender a marcar e posicionar-se melhor. Preparadores mentais para evitar apagões.Contra o Uruguai, não era para sofrermos tanto, o Uruguai tem nome, mas nome não ganha jogos. Empatou com a fraca Coreia no primeiro jogo, mostrando que não estão bem. Tal como se classificaram em terceiro nas eliminatórias para o Mundial com 6 derrotas e 4 empates.Contra a Coreia, não subestime os corajosos e rápidos coreanos. É cair na realidade sobre os apagões e os buracos na defesa, para consertar essa parte já que, de resto, eles sabem jogar muito bem.