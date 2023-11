Tite então era a solução?

Quando apontaram o Tite como possível contratação pensei: se ele soubesse lidar com craques a seleção teria apresentado melhor campanha.Cheguei a manifestar-me nas redes, mas depois calei-me para evitar conflitos. Já que percebi um apoio massivo dos adeptos nesta contratação.Eu confio na minha cognição e, ela sempre me disse que o Tite não era o nome certo. Afinal, depois de JJ parece que o que de melhor apareceu foi o Renato Gaúcho. Que poderia ter ficado.Veja lá o Abel Ferreira, o Tuga que não procura holofote e vem mantendo o fraco clube do Palmeiras bem.O problema do Flamengo já sabemos. Está numa gestão que financeiramente é boa, mas no futebol fraqueja. Não seria então necessário trocar este setor ao invés de presidente?Assim como trocar também parte dos jogadores que já não nos interessam mais. Ter uma equipa tão rica e sem resultado em campo não faz muito sentido. Aliás, no desporto em geral o Flamengo de hoje não condiz com a sua riqueza e tradição.O Flamengo é mesmo o retrato do Rio de Janeiro, uma zona. Que tem pelo menos um Botafogo tentando vencer a corrupção de um campeonato e um Fluminense a tentar ser o representante carioca internacional para o Mundial.