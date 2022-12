Uruguai é forte: foi eliminado por causa do técnico

Por um acaso precisa ser especialista para saber que Arrascaeta não poderia ter ficado no banco nas dois primeiros jogos? Bom para Portugal não é? Pois se o selecionador uruguaio colocasse a mesma equipa que usou contra Gana, contra Portugal, seria mais complicado para a nossa defesa tão apagada em campo .Está na hora de pararem de dar privilégios aos que jogam nos clubes europeus e pensar nos que se destacam nos países onde jogam.Historicamente, as equipas nacionais do Brasil quase sempre alcançam as finais dos mundiais de clubes e, mesmo sem as grandes estrelas do mundo, com menores investimentos, dão trabalho e às vezes vencem.O que quero dizer com isso é que, Arrascaeta destaca-se no Flamengo, e este por sua vez pode vencer um Real Madrid.