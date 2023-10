Um momento histórico

A vitória da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial’2030 merece o elogio de todos os portugueses, fruto do trabalho e posicionamento internacional conquistado pela Federação. Faço justiça a duas pessoas que muito contribuíram para este desfecho, o presidente Fernando Gomes e o ex-CEO Tiago Craveiro. O Mundial é um dos maiores acontecimentos desportivos que existe, dinamiza os países organizadores a nível desportivo, graças ao desenvolvimento de infraestruturas e incentivos ao aumento do número de praticantes, além de ser uma enorme montra de talento futebolístico.A nível económico destaca-se pela dinamização que gera para diferentes setores de atividade, antes e durante o evento, sendo Portugal especialmente conhecido por saber receber os visitantes. Finalmente, a nível social, esta é mais uma oportunidade para afirmar a marca Portugal no Mundo, dar a conhecer as nossas gentes e impactar a nossa sociedade. Não tenho dúvida de que a afirmação internacional dos jogadores portugueses, enquanto verdadeiros embaixadores da nossa pátria, contribuiu como mais um fator de valorização para o sucesso desta candidatura. Hoje é dia de celebrar e congratular aqueles que lideraram o projeto, sem deixar de fazer o apelo a que os erros cometidos no passado, nomeadamente a construção e desaproveitamento de estádios e infraestruturas, resultante de 2004, não se volte a repetir. O momento político, social e económico do país exige esse respeito pelos portugueses.