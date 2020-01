Confesso que nunca fui fã de Jorge Jesus, apesar de achar que foi sempre um bom treinador, as suas tiradas e o seu enorme ego nunca foram por mim muito apreciados. No desporto é preciso saber perder, assim como, saber vencer.

A sua passagem pelo Sporting foi um equívoco e o seu asilo na Arábia Saudita fez-lhe bem, contudo Jorge Jesus aprecia estar na ribalta e viver sobre pressão. Ao rumar ao Brasil foi um risco, mas saiu-se muito bem. A hostilidade dos brasileiros quando se trata de portugueses é o habitual, mas tiveram que se render à realidade. O Flamengo com muitos jogadores brasileiros oriundos de campeonatos europeus como Rafinha, Filipe Luís e Gabigol, mais o seu rigor, metodologia de treino e capacidade de liderança levaram o Flamengo quase ao céu. Só faltou vencer o Mundial de Clubes, todavia contra o Liverpool perderam no prolongamento e caíram de pé.

Jorge Jesus ficou consagrado como um enorme treinador e pouco a pouco com a sua táctica, com o seu toque, com a sua pressão a toda a largura do campo, surpreendeu e demonstrou que sabe jogar bom futebol, elevando o nível do futebol sul-americano, que é desprezado pelas suas picardias, indisciplina e falta de rigor. O Flamengo de Jorge Jesus tem personalidade e não se intimida com nenhum adversário.

Equipas brasileiras como o S. Paulo ou Flamengo poderiam ser campeãs na liga portuguesa, italiana ou francesa, mas ainda não têm argumentos para uma liga inglesa, espanhola ou alemã. Todavia essa diferença pode estar a esbater-se com a ida de treinadores europeus para o futebol sul-americano.

O seu trabalho dignifica o futebol português e abre as portas a outros treinadores portugueses tentaram a sua aventura no Brasil, assim como , há uns anos atrás Mourinho com os seus êxitos abriu as portas a treinadores portugueses por esse mundo fora.

O Presidente da República vai condecorar, com a Ordem do Infante Dom Henrique, Jorge Jesus pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal.

Fernando Pessoa dizia, "o homem é do tamanho dos seus sonhos" e Jorge Jesus venceu o desafio e foi campeão no Brasil e Campeão da América, só não conseguiu ser campeão do Mundo, mas teve na final com grande nível exibicional.

Luís de Camões utilizou a palavra inveja de uma forma indelével, os portugueses são muito invejosos, mas temos que dar valor e reconhecer o valor de Jorge Jesus. Ronaldo é o expoente máximo da inveja dos portugueses.

Quem tiver inveja que trabalhe e faça pela vida para conseguir o que conquistou. Melhor do que ele só José Mourinho.

Fundador do Clube dos Pensadores

*escrevo ao abrigo do antigo AO