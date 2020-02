FC Porto-Benfica

1 - O FC Porto venceu de forma superior o Benfica. A 1.ª parte foi digna de uma partida de futebol nas melhores ligas da Europa. Infelizmente a 2.ª parte baixou de qualidade com muitas paragens, contudo a emoção manteve-se até ao final quando o Benfica fez o 2.º golo.





O campeonato passa a ter mais emoção e incerteza, o FC Porto ficou à distância do Benfica perder um jogo e empatar outro, são 4 pontos que em caso de empate na tabela classificativa, o FC Porto fica à frente pelos resultados no confronto directo - o FC Porto venceu na Luz e no Dragão. Pinto da Costa não desiste de ser campeão e tudo é possível nesta parte final do campeonato. O campeonato está relançado e a Taça de Portugal terá novo confronto entre os dois.2 – O Real Madrid para a Taça do Rei perdeu contra a Real Sociedad em casa, pelas rotações operadas. O futebol é ingrato, Zidane procura preservar um grupo dando oportunidades a todos os jogadores de jogarem e perdeu.Rectificou esse resultado indo vencer a Osasuna, a paz e serenidade voltaram de novo. A Taça do Rei numa só partida fez com que o Real Madrid e o Barcelona fossem à vida deles, coincidência contra duas equipas bascas: Real Sociedad e Ath. Bilbao. Numa só partida tudo parece possível e não há margem para erro, o futebol basco está de parabéns.3 – A partida Milão – Inter de Milão é especial, ainda por cima com a presença de Ibrahimovic. O sueco, apesar de 38 anos, está aí para as curvas deu a assistência do 1.ªgolo e marcou o 2.ºgolo de cabeça. Quem viu a 1.ªparte nunca pensava que a 2.ªparte houvesse uma reviravolta sensacional e o Inter de Milão vencesse a partida por 4-2. Um dia bom para o futebol italiano, pelo seu romantismo, incerteza e emoção até ao final. O Milão perdeu, mas mostrou que está mais equipa e o efeito Ibrahimovic nota-se na mentalidade e qualidade do seu futebol.Esta 5.ª feira para a Taça de Itália um duelo Ronaldo- Ibrahimovic que faz muita gente assistir a um jogo de futebol.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO