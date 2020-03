Vou-vos falar de Vinícius, não o do Benfica (o Carlos), mas o do Real Madrid (o Júnior), esse deixarei para outra crónica. Aprecio jogadores desequilibradores, Vinícius o ano passado na fase de transição e crise do Real Madrid mostrou capacidade para encantar os adeptos do Real Madrid e quem gosta de futebol.





Alia uma rapidez de execução, a uma capacidade de municiador de passes que são meio golo.Na noite do Real Madrid – Barcelona, finalmente recompensou a sua impressionante capacidade de produzir ocasiões. Mas, desta vez, foi Vinícius que marcou o golo que deu início a uma vitória tão importante para o Real Madrid, depois de perder com o Manchester City.A maldição do golo que perseguia Vinícius, desvaneceu-se. Vinícius é um jogador querido em Madrid, as suas arrancadas e deambulações são mágicas e levanta o Bernabéu. A sua escolha para jogar é obra de Zidane que preteriu Bale um jogador autista que está completamente desinserido da realidade.Este golo de Vinícius vem num momento chave da temporada, evitou uma crise no Real Madrid, dando alento para o jogo da 2.ªvolta em Manchester. Falha muitos golos é certo, mas está lá sempre e dá muitos golos a marcar.Vinícius é um puro sangue, daqueles raros jogadores que faz ver um jogo e ir aos estádios. Ainda é um menino, mas com este golo já fez história. Converteu-se no mais jovem jogador a marcar num clássico no séc. XXI, com 19 anos e 233 dias, batendo Messi que o fez com 19 anos e 259 dias. Vinícius é hábil e rápido, um constante perigo, só tem que aperfeiçoar o seu desempenho na área. Uma coisa é jogar na banda outra na área, isso só ao alcance de Ronaldo.Uma palavra para Mariano que entrou e marcou, merece que Zidane lhe dê mais oportunidades, mas só podem jogar 11. Mourinho e o Tottenham ao olharem para este plantel do Real Madrid até dá inveja. O Real Madrid com tantos avançados e o Tottenham com tão poucos. O Real Madrid podia emprestar um avançado que dava muito jeito.Nota: A direcção do Sporting procedeu muito mal, ao anunciar um novo treinador estando Silas em funções. No lugar do Silas já nem tinha ido a Famalicão. Por vezes, é preciso fazer ver o que está mal. Silas é uma boa pessoa, mas não pode ser ingénuo.