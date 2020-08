Eu não sei se Cristiano Ronaldo vai para o PSG e sairá da Juventus? Mas, verdade seja dita, que a Juventus a jogar como o tem feito não é equipa para Ronaldo. Ao longo dos últimos jogos era Ronaldo que arrastava a equipa ou para vitórias sofridas ou empates comprometedores.





Venceu o campeonato italiano, mas sem brilho e sem convencer. À Juventus falta muita coisa, a principal para Ronaldo é municiadores de jogo que o sirvam para ele fazer o que melhor sabe, rematar à baliza com os dois pés e golpes de cabeça.A forma de jogar de Sarri muito elaborado desde trás e a sua obsessão pelo controlo da bola foram uma aposta arriscada e contranatura pelos jogadores que tinha à disposição.Ronaldo com 35 anos atinge números e recordes absolutamente impressionantes, marcou 37 golos (31 na série A, 4 na Champions e 2 na Taça de Itália).A medicina tecnológica e de ponta, mais o seu super-corpo e o cuidado inerente fazem o resto.Vamos ter Ronaldo, ainda, mais uns anos no topo. A sua saída prematura da Liga dos Campeões e as exibições da Juventus fazem especular que não está muito satisfeito, depois a presença de Jorge Mendes para os lados de Paris com o seu amigo Leonardo não deixa de fazer pensar.Para já o presidente da Juventus Agnelli despachou Sarri e contratou Pirlo para acalmar Ronaldo, contudo o presidente do PSG revelou recentemente uma grande admiração por Ronaldo, pela sua determinação e a força da sua personalidade. A sua vontade implacável e o desejo de melhorar a cada dia, sendo um exemplo para todos.Ronaldo com 35 anos pode ser transferido por 60 ou 70 milhões de euros. É incrível como um jogador com a idade para a reforma, ainda vale mais do que a maioria dos jogadores. Isso deve-se à sua performance.Pode tudo não passar de especulações, mas só se o PSG se sagrar campeão na Champions é que Ronaldo não será uma hipótese para o PSG.Ver jogar Ronaldo, Neymar e Mbappé seria um aliciante extra no mundo do futebol.A Juventus ser eliminada e jogar mal, a culpa não é de Ronaldo, os seus companheiros é que não estiveram à altura dos golos que marcou, mas que foram insuficientes.Para além de Ronaldo ser eliminado, o Real Madrid também ficou pelo caminho. A falta que Ronaldo fez no jogo contra o Manchester City. O Real Madrid com Ronaldo ganhava algo que só com ele podia ter. A Juventus tem a obrigação de fazer com que Ronaldo seja servido e se jogue em função das suas características: rapidez, desmarcações constantes, bola na área e explorar o contra-ataque.Vamos esperar para ver, mas não tenho dúvidas da frustração de Ronaldo ter sido eliminado depois da excelente prestação com um golo de fora da área digno dos melhores golos da Champions. O querer tentar a sorte noutro clube é aliciante e legítimo, apesar de, Ronaldo ter contrato até 2022.