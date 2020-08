Com a derrota do Barcelona frente ao Bayern Munique, em que levou um baile de bola, o Barcelona está todo estilhaçado e bateu mesmo no fundo. Já há muito tempo que o Barcelona jogava de forma sofrível e aos solavancos.





Nota-se que está em fim de ciclo e Messi pode começar a pensar em mudar de vida ou de clube. Messi está simplesmente no princípio do fim.Messi no Barcelona já foi a solução, mas passou a ser o problema. Messi condiciona os treinadores e quem não lhe cai nas boas graças ele arruma. Assim aconteceu com Ibrahimovic, Alex Sánchez e outros jogadores. Messi é um falso humilde, em que faz de conta que nada é com ele e manipula e condiciona todo o futebol do Barcelona. Pep Guardiola percebeu que não tinha mão no balneário e que o ciclo tinha terminado e saiu. O que veio a seguir foi só problemas com treinadores a ser triturados, a nível europeu há cinco anos que nada conseguem sendo eliminados vezes sem conta. Messi é um belíssimo jogador, mas o jogo tem que ser feito em função dele. Griezmann tem tido uma vida difícil. O Barcelona tem sido um cemitério de jogadores de grande craveira, Messi e os jogadores de quem ele gosta não dão hipóteses, está na hora de o balneário sofrer uma total remodelação e os intocáveis como Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets o Luis Suárez irem à sua vida ou terem menos protagonismo e deixarem de ser intocáveis. Arturo Vidal outro protegido de Messi fez com que Arthur um belíssimo jogador de meio campo quisesse ir embora.A Messiolândia no Barcelona acabou, com Ronald Koeman, novo treinador holandês, deixou de haver vacas sagradas e intocáveis. Não sei se Messi vai gostar disso.Gostava que Messi tentasse outra equipa, a ver do que seria capaz? Ronaldo percebeu que tinha de mudar de ares e saiu pelo seu próprio pé e fez muito bem.Ronaldo tem uma capacidade de adaptação muito maior do que Messi. Ronaldo é mais rápido, tem uma elevação prodigiosa e remata com os dois pés. Messi é melhor em drible, mas todos jogam para ele. Noutra equipa isso não iria acontecer.Ronaldo saiu com dignidade da Liga dos Campeões, mas Messi saiu de forma vergonhosa.A solução para Ronaldo e Messi ganharem uma Liga dos Campeões seria jogarem, juntos na mesma equipa.Fundador do Clube dos PensadoresEscrevo ao abrigo do antigo AO