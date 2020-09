O folhetim Messi – Barcelona parece um diálogo de surdos e aconteça o que acontecer, a relação de Messi com o Barcelona e adeptos está irremediavelmente deteriorada, nunca mais será como dantes.





No fundo muita gente não queria acreditar, mas Messi quer mesmo sair, isso é algo impensável ainda há pouco tempo.Messi é um jogador privilegiado que tem uma cláusula que o liberta do Barcelona a custo zero. Todavia o presidente do Barcelona, Bartomeu nunca lhe passou pela cabeça que essa deferência por um jogador que está em Camp Nou há cerca de 20 anos fosse alguma vez accionada.A verdade é que a Covid – 19 e o consequente prolongamento do campeonato não pode servir de desculpa para Messi não poder sair.A situação é insustentável, passe o que se passar, Messi saia ou fique, o dano está feito. Aliás, Jorge Valdano em recente entrevista disse: "Messi vá para outro clube ou para sua casa, todavia já se foi do Barcelona". Não há dúvida nenhuma que Messi já não está no Barcelona, a sua cabeça e o seu propósito é sair e tentar outra experiência motivante. Os seus 33 anos já pesam física e mentalmente, não se vê com energia para recomeçar um projecto que com certeza vai demorar algum tempo a dar frutos.Bartomeu agarra-se a Messi para sobrevir na presidência do Barcelona, pois, não morre de amores por Messi e pelo que ele aufere de rendimento.Messi e tudo que ele implica é algo muito dispendioso quando não se ganha. Quando o Barcelona vencia, tudo era permitido e desculpado. Agora não, está na hora das decisões.A piada disto tudo é que muitos clubes querem Messi, mas não têm dinheiro para pagar o que lhe dá o Barcelona.Messi não é de decisões irreversíveis, já decidiu abandonar a selecção argentina e depois recuou. Agora está mais fora do que dentro, mas pode haver um volte-face.O fim de ciclo estava já há algum tempo no horizonte e Messi faz bem se sair, o Barcelona ultimamente perdia muitas vezes, principalmente na Liga dos Campeões. Nenhum jogador suporta perder sem angústia e questionar-se. Messi é o melhor 10 do Mundo, não é o melhor jogador do Mundo, há um que é diferente, mas está ao seu nível – Ronaldo.Messi noutra equipa seria um estímulo poder demonstrar que é capaz de ser determinante e o jogador que foi em Barcelona.A forma como Ronaldo saiu do Real Madrid foi bem mais conseguida, do que a maneira com que Messi pode vir a sair de Barcelona. Isto demonstra a forma de ser e de estar dos dois melhores jogadores do Mundo.Ronaldo até na saída de Madrid preparou tudo ao pormenor, Messi improvisa e às vezes não sai bem.Nota. Quando escrevi esta crónica Messi estava com um pé fora do Barcelona. A chegada de seu pai a Barcelona e a reunião com Bartomeu está num impasse e tudo pode acontecer.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO