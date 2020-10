Todos os fins-de-semana vejo um ou dois jogos da Premier League. O futebol praticado não tem tantas paragens e independentemente do resultado joga-se para a frente. É agradável de se ver e seguir.





Costumo ver o Wolverhampton que tem muitos jogadores portugueses e Nuno Espírito Santo e o inevitável Mourinho, esteja em que clube estiver. Segui o Chelsea, a seguir o Manchester United e agora o Tottenham.A semana que passou foi perfeita para o Tottenham e para Mourinho. Venceu o Chelsea sua antiga equipa, no desempate por grandes penalidades, que é sempre uma lotaria, mas venceu e segue em frente na Taça da Liga. Colocou no seu lugar Lampard que ainda agora chegou e já se julga um grande treinador, mas tem muito ainda que aprender. A escaramuça com Mourinho no banco não foi bonita, os ingleses são arrogantes e ingratos.Na Premier League, Mourinho demonstrou como é grande contra o Manchester United. Quando saiu de Old Trafford acusaram-no de traidor, conflituoso e ter uma má relação com os jogadores, puseram em causa a sua capacidade e prestígio. Esqueceram depressa que venceu a Taça da Liga e a Liga Europa. O problema era Mourinho, contudo depois dele é o vazio.As suas equipas têm sempre uma característica, nunca se rendem, têm uma personalidade e uma crença inolvidável, quando perdem caem de pé. Logo no início do jogo começou a perder por 1-0 nunca se descompôs e no final teve uma vitória histórica por 6-1.Posso-me enganar, mas quando jogar Gareth Bale esta equipa vai dar que falar. Fico sempre à espera de um embate do Tottenham com o Manchester City de Guardiola e com o Liverpool de Klopp . É o futebol ao mais alto nível técnico e táctico.2 – Para além de Mourinho, há outros portugueses que andam na crista da onda, recentemente, na Taça do Mundo de canoagem, Fernando Pimenta venceu a prova de K1 5000 e K1 1000, e foi segundo na prova K1 500. Houve pouco destaque, mas Joana Vasconcelos ganhou a prova de K1 500 metros. Fernando Pimenta representa o Benfica, mas é do Norte, nasceu em Ponte de Lima.No ciclismo João Almeida envergou a camisola rosa de líder da classificação geral no Giro. Portugal aos poucos afirma-se em modalidades, para além, do futebol. Recentemente, no MotoGP Miguel Oliveira venceu uma corrida. Precisamos de um brilharete no ténis e no circuito ATP. Na Fórmula 1 nem falo porque é preciso aliar a capacidade ao dinheiro para se ser piloto na Fórmula 1.Fundador do Clube dos PensadoresEscrevo ao abrigo do antigo AO