O Milan, actualmente, não tem o glamour dos tempos de Van Basten, Gullit e Rijkaard, mas está com um início de época maravilhoso pela presença de Ibrahimovic.



Para isso, conta com um treinador inteligente e sereno que sabe lidar com os jogadores. Estou a falar de Pioli, muito influente sem impor, notando-se que é amigo dos jogadores. Essa relação profícua nota-se e tem elevado o nível de Ibrahimovic que adora mimo e sentir-se o maior.





Ibrahimovic tem muito de grande jogador, pura técnica, talento, dedicação e carácter. Nunca desiste e não aceita que os outros sejam melhores do que ele.Tem aquelas tiradas estrambólicas, mas para mim, isso faz parte do seu jogo, manter-se na crista da onda. Ibrahimovic tem sido o grande responsável pelo ressurgimento do Milan, parece eterno.É incrível, um jogador com 39 anos, fazer o que faz, para além, de ser muito alto (1,95 m), em que consegue aliar técnica, força física, elevação, capacidade de remate e visão de jogo. Estou com Alberto Zaccheroni, não percebo porque nunca ganhou a Bola de Ouro. Reconheço que Ibrahimovic faz mais diferença do que Ronaldo ou pelo menos nota-se mais. Quem joga com ele parece que joga mais e não se amedrontam com a equipa adversária. Essa contagiante mentalidade é de louvar.A sua presença em campo parece um click para a vitória. O Milan esteve para ser eliminado pelo Rio Ave na Liga Europa, se Ibrahimovic tivesse jogado as coisas seriam diferentes. Ele assume a liderança nos momentos difíceis, indica o caminho e é determinante.Em parte estou de acordo com Cassano quando diz que " Zlatan Ibrahimovic é o melhor jogador da Série A. Romelu Lukaku é jovem, talentoso, mas simplesmente não há comparação". Todavia, esqueceu-se de Ronaldo.Ibrahimovic elevou o nível do Milan, já venceu a Juventus o ano passado, este ano o Inter de Milão e vai por aí fora. O Scudetto está bem interessante.A ambição não tem limite e o Milan pode muito bem vencer o Scudetto. E, isso seria uma boa noticia para quem aprecia ver Ibrahimovic jogar, pois, já informou que gostaria de jogar até aos 40 anos. Quem diria!Nota: O Porto não jogou nada mal, mas aquele penálti assinalado, só mostra que o poder económico domina o futebol. Assim não é possível haver verdade no jogo. Pode ser que na volta, o Manchester City tenha uma surpresa. O Porto esteve muito bem, sem complexos e capaz de discutir o resultado. Gostei!