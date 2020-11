O Milan está na frente do campeonato italiano com 17 pontos, com dois pontos de vantagem do Sassuolo. A Juventus de Ronaldo tem 13 pontos e o Inter de Milão tem 12 pontos.





Com a Liga das Nações, vai haver uma pausa e o Milan tem que ir a Nápoles que está em terceiro lugar com 14 pontos.O Milan tem um treinador que aprecio de sobremaneira, discreto com classe sem espaventos de triunfalismo, mantendo sempre os pés no chão, nunca dizendo de forma explicita que o Milan é candidato ao Scudetto, tirando pressão aos seus jogadores.Na verdade, existem outros clubes de alto nível na serie A como a Juventus, Inter de Milão, Nápoles e Roma. Levam muito tempo no topo e investiram muito mais nas suas equipas.O Milan com o professor Ibrahimovic e os alunos a maioria com 20 ou 21 anos é uma aposta no futuro. Pioli foi sábio ao apostar numa equipa jovem à volta de Ibrahimovic.Ibrahimovic pode não ter a força e a velocidade de outros tempos, mas tem talento, determinação, carácter e nunca se rende. Isso é algo que falta aos jovens, pois, tem a experiência de ter estado em grandes palcos e nas grandes decisões.A forma como Pioli lida com Ibrahimovic é um livro de instruções, procura percebê-lo, que se sinta bem evitando questões, nunca deixando de ser ele o líder e quem manda.Ibrahimovic, neste último jogo contra o Verona queira-se ou não, é sempre protagonista, para o bem e para o mal. Falha um penálti e logo a seguir salva o Milan de perder.Outro jogador depois de falhar um penálti acusava esse falhanço, mas Ibrahimovic não. Até, antes de marcar mandou uma bola à trave.Devagarinho já leva 8 golos em 5 jogos. Incrível com 39 anos, só ao alcance de um predestinado. Há gente que considera a serie A uma liga menor, mas é a mais difícil para um atacante.Em campo Ibrahimovic por vezes é intratável sempre a pedir a bola, mas a forma como os outros jogadores o tratam com deferência e reverência tem o dedo de Pioli.Pioli, para além de optimista, é um senhor, sabe muito bem lidar com Ibrahimovic e isso é a chave do sucesso neste início do Milan.Stefano Pioli antes de ser treinador foi um defesa. Um defesa tem que ter uma leitura apurada de jogo, como treinador não descurou essa parte e aprimorou o seu lado psicológico. Pioli está a mudar a imagem do Milan, a sua aposta em Ibrahimovic sabendo que traz carisma e qualidade técnica, sendo um verdadeiro campeão. Pioli está a provar que a idade de um jogador não é um factor determinante quando se trabalha todos os dias com seriedade entusiasmo, paixão e se é craque.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO