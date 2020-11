Mourinho é um dos melhores treinadores do Mundo. É fácil ganhar um campeonato ou uma taça, mas manter-se no topo por longos anos não é para qualquer um.





A forma como preparou o jogo contra o Manchester City é de mestre. José Mourinho pediu a João Sacramento, seu adjunto, que observasse na bancada com o auxílio de um tablet, todos os movimentos e alterações tácticas da equipa de Pep Guardiola. Sempre inovador e a surpreender, recordo-me, certa vez, dar um bilhete a um jogador acabado de entrar, para entregar a um colega com instruções. Sempre diferente e inovador, foi o primeiro a utilizar um caderno para tirar apontamentos durante o jogo para comunicar ao intervalo aos seus jogadores.Estar na bancada tem-se uma visão privilegiada e diferente do que estar no banco de suplentes, ajuda a vislumbrar algo que permita tomar decisões eficazes.A rivalidade José Mourinho vs. Pep Guardiola tem muitos anos com relações difíceis e tumultuosas, todavia com os anos essa rivalidade tornou-se civilizada, mas não esmoreceu. Nesta rivalidade com Guardiola, Mourinho venceu os dois últimos jogos sem sofrer golos.Mourinho já defrontou Guardiola 24 vezes, venceu sete e empatou seis, porém, Guardiola venceu onze. Mourinho está mais sereno, mais cerebral contendo os seus ímpetos, até, considera-se 'The Experienced One’, pela experiência acumulada ao longo dos anos.Mourinho é um especialista em consistência defensiva, segurança na defesa, dando a falsa sensação aos adversários que estão a dominar o jogo e, de repente, aplica velocidade letal no contra-ataque. Sempre disse algo que é importante, "uma coisa é teres a posse de bola, outra bem diferente é controlares o jogo".Mourinho está na frente da Premier League, mas já fez saber que o título inglês é uma miragem e tem que se ir jogo a jogo.Mourinho que um dia disse, "não me chamem arrogante por dizer a verdade", foi o maior embaixador do futebol português por se impor no estrangeiro, só depois veio Ronaldo.O seu exemplo, a sua personalidade, o seu carácter, o seu profissionalismo, e por vezes, o ser polémico, fizeram dele um ícone em Portugal e no desporto mundial.O Tottenham, o ano passado, andou assim-assim, este ano os processos de jogo e mecanização foram interiorizados pelos jogadores e os resultados estão à vista.Nota: morreu Maradona! Um génio, superior a Messi, que fica na memória para sempre. Também morreu Reinaldo Teles, um amigo e diligente companheiro de Pinto da Costa, que esteve presente no Clube dos Pensadores com alguns atletas como Ricardo Costa, Baía e Drulovic.