Maradona morreu, contudo, o seu enorme legado futebolístico fica para sempre nas nossas retinas, imortalizado pelos vídeos e gravações que comprovam que era um jogador excepcional que fazia o que queria com o seu pé esquerdo.





A sua inteligência era enorme aliada a uma matreirice importante no jogo. Como era pequeno e fisicamente normal tinha que usar todos os argumentos que tinha para vencer adversários mais possantes e que se enervavam com as suas fintas desconcertantes. Goikoetxea foi um deles, que entrou a matar e lhe partiu uma perna. Recordo-me que a seguir a essa lesão, passou a usar protecção atrás nas pernas e começou uma enorme discussão em defesa de jogadores virtuosos por entradas duras, que podiam pôr em perigo a sua integridade física.Maradona era assim ninguém lhe ficava indiferente, nem pelos belos golos e excelentes jogadas, assim como, por uma vida a passar os limites e de extravagância, essencialmente, por ter tido más companhias.Para sempre, fica um enorme jogador que não se pode comparar com Pelé que era dextro e muito diferentes, mas não lhe ficava atrás em nada.Maradona sempre foi aquele jogador que carregava com as suas equipas às costas. Aconteceu em Barcelona, mas não teve êxito, no Nápoles foi assombroso, e na selecção argentina levou-a a campeã mundial.Há quem o compare a Messi, todavia Messi não passava de uma fotocópia, como sabemos o original é bem melhor.Maradona dependente de cocaína, nunca encarou muito bem a sua reforma como jogador de futebol, mas era um homem bom, amigo de ajudar e sempre solicito.A vida dele ensinou-nos uma coisa, há amigos que devemos evitar para não nos prejudicarmos.Quando se desaparece da vida terrena, há uma tendência para só se falar de virtudes e dar elogios. A homenagem prestada a Maradona em todo o mundo é sintomática que era um jogador reconhecido por todos, colegas de equipa e adversários. Maradona como jogador foi inexcedível, como homem, infelizmente deixou muito a desejar.Maradona era único e assim vai perdurar a sua imagem. Agradeço-lhe os momentos inolvidáveis que me proporcionou ao vê-lo jogar.Fundador do Clube dos Pensadores