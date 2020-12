Muitos amigos perguntam-me porque escrevo a maioria das vezes sobre futebol além-fronteiras? Eu respondo-lhes: "O Record tem muita gente habilitada e com capacidade muito superior à minha, para falar do futebol português". O futebol português está a ficar mais interessante e competitivo, mas tem que se deixar de `casos e "casinhos".





Hoje vou falar do Tottenham Hotspur Football Club, mais conhecido por Tottenham, Spurs ou Melhor de Londres. Este Tottenham de Mourinho está a fazer uma campanha deveras interessante na Premier League: 21 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Aprecio Mourinho e a Premier League, agora, com um número reduzido de adeptos, o que torna o jogo mais excitante.O Tottenham sempre foi uma equipa que me fascinou desde os tempos de Ardilles e Ricardo Villa, dois argentinos no futebol inglês que acrescentavam à força física um certo perfume.A paragem de Mourinho depois de sair do Manchester United fez-lhe bem para arrumar a sua cabeça e se reinventar. Não é fácil manter-se no topo tantos anos. O Tottenham é um clube sedento de títulos, Mourinho está mais calmo, transmite para o exterior serenidade e que sabe o que está a fazer. Mudou a sua equipa técnica que tem outras ideias e também sedenta de conquistar coisas bonitas.A época passada não foi muito interessante, substituiu Pochettino, herdou um plantel com outra filosofia. Este ano as coisas estão diferentes, fez uns retoques no plantel, tornou-o mais robusto e com mais opções. Tem sido evidente o entendimento entre Kane e Son que é letal. Kane ponta-de-lança outrora um 9 fixo, abandonou a posição 9 e tornou-se um 10 marcante com os seus passes magníficos a rasgar a defesa. Bale está de volta ao Tottenham e lentamente vai adquirindo confiança e voltar à sua forma.Mourinho sempre que venceu um título teve sempre uma ou duas peças-chave, actualmente, essa missão é desempenhada por Hojbjerg no meio-campo e Lloris na baliza.Como o Tottenham está em várias frentes e tem um plantel mais basto, Mourinho faz rodar na Europa League outros jogadores como Bale, Dele Alli e continua a ter jogadores belíssimos com uma técnica superior Lucas Moura e Lamela.Vem aí a "Boxing Day" que é fantástico para quem gosta de futebol e está confinado.O Tottenham está diferente e mais eficiente, há quem não goste do seu estilo sem posse de bola, mas letal no contra-ataque, todavia os resultados saltam à vista, uma equipa com personalidade e uma máquina veloz e fiável.O Tottenham pode muito bem tornar-se um clube de sucesso para Mourinho, a seguir ao Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid.Mourinho está de volta e com isso beneficia o Tottenham.Nota: Messi arrasta-se e já devia ter saído do Barcelona. Ronaldo mantém o nível que nos habituou, seja onde for.