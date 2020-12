Recordo-me, já lá vão alguns anos, sobre o aceso debate da necessidade da utilização do VAR ( Video Assistant Referee) e que essa tecnologia faria o futebol avançar, crescer e ganhar. Tudo isto tinha que ver com justiça desportiva.





O VAR chegou como recurso para suprir a incapacidade de um árbitro apitar a olho nu, hoje gera bastante polémica e, em diversos casos, atrapalha mais do que ajuda.Porém reconheço que o VAR trouxe muitas vantagens, mas também algumas desvantagens. Fui um crente do VAR, actualmente, nem tanto em determinadas circunstâncias. Sou a favor da Tecnologia da Linha de Golo e o auxílio do VAR em casos bem circunscritos.Um dos problemas mais graves é a demora na tomada de decisões. Os jogos ficam muito tempo parados, muitas vezes, não sabemos o que está a ser discutido nos lances. Falta transparência com os que assistem às partidas e com os jogadores. O facto de não sabermos o que está sob análise gera polémica sobre o VAR.Outro problema, tem que ver com o risco de desresponsabilização do árbitro, antes, o árbitro tinha uma enorme responsabilidade, mas agora, muitas vezes a decisão não é dele.Outro problema, que para mim se tornou mais significativo, o VAR ao tornar possível a consulta de imagens de lances controversos, permitindo com clareza e objectividade a tomada de decisão. Todavia, as imagens por vezes aumentam as dúvidas, em vez de as eliminar. Os lances dentro da grande-área de mão na bola são incríveis! Por fim, a escolha dos lances acerca dos quais se escolhe a utilização do VAR continua a ser subjectiva. Para meu espanto o VAR tornou-se algo polémico, antigamente uma derrota era culpa do árbitro, agora é culpa do VAR.Não estou de acordo que o VAR seja utilizado por tudo e por nada. Há imensos lances simples, passiveis de serem decididos no campo, a partir do posicionamento do árbitro.Em Inglaterra houve um longo período preparatório, com treino diário. Assim como um jogador precisa de treinar, um árbitro para apitar com o VAR precisa de treinar.Os ingleses têm a mania que são diferentes em tudo. O presidente da FIFA, Gianno Infantino tem razão quando diz: "É importante que o VAR apoie o árbitro. Não deve haver ninguém que tome a decisão em nome dele".Como todos sabemos, em Inglaterra, os árbitros não têm por hábito visitar o monitor para chegar a uma conclusão sobre um lance duvidoso, como é recomendado.José Mourinho, sempre contundente de forma sarcástica, afirmou: "Se os árbitros não podem ir ver os monitores e tomar as decisões importantes, devem mudar o nome para VA, vídeo-árbitro, não assistente.Para quem pensava, que o VAR ia tornar o futebol mais atractivo, pela justeza das suas decisões, isso não tem acontecido. O VAR deve ser o apoio do árbitro por defeito e não por condão.Fundador do Clube dos Pensadores· Escrevo ao abrigo do antigo AO