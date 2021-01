Jogadores e jogadores

No jogo entre o Tottenham e o Leeds estranhei a ausência de Lamela, recentemente recuperado de uma lesão, Reguilón habitual titular na ala esquerda e de Lo Celso jogador muito importante no meio-campo para coordenar o jogo.O que é que aconteceu? Foi a minha primeira pergunta e a resposta veio depois: os três futebolistas foram fotografados numa festa no período natalício e final do ano. Evidentemente, que as fotos, de seguida, circularam amplamente pelas redes sociais.O Tottenham não se fez esperar, actuou com medidas disciplinares. Os jogadores de futebol às vezes parecem burros, já se sabe, que algo com imagens vai logo para o Instagram, Facebook ou outras redes sociais.A direcção do Tottenham mostrou mão firme e com toda a razão. Primeiro de tudo jogadores profissionais com um jogo agendado, dias a seguir, não podem estar em festas, devem ter recato e cabecinha. No Mundo há milhões de pessoas a fazer sacrifícios, Inglaterra é um país devastado pela Covid-19. A segurança, actualmente, é sinónimo de isolamento e contactar o mínimo de pessoas.A primeira decisão foi Lamela não ser convocado, Reguilón ficou no banco e Lo Celso lesionado não foi convocado. Num clube com esta demissão não pode haver amadorismo, mas, profissionalismo acima de tudo. As regras devem ser claras e não haver excepções, sendo um sinal para o balneário, há que cumprir protocolos.Mourinho com a sua perspicácia vai tratar do assunto e vai ter de fazer de Pai. Os jogadores têm todas as condições e ganham o inimaginável para qualquer mortal, porém a educação e os princípios não se conseguem comprar.2 – Ronaldo foi distinguido com o galardão nos Globe Soccer Awards o "melhor do século", até ao momento. Ronaldo venceu Messi, Salah e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo não pára, apesar da sua idade, a 5 de Fevereiro, faz 36 anos. Este troféu vale o que vale, todavia não se pode negar a Ronaldo que é um jogador único, insaciável, indescritível e com uma capacidade finalizadora assombrosa. Tem jogado ao mais alto nível, quer na selecção nacional, quer no clube que representa. No Real Madrid foi evidente a sua categoria e a capacidade de fazer a diferença. Em 2020 foi o jogador que mais golos anotou, superando a barreira dos 100, às vezes assemelha-se a um bicho, nem parece humano. Este fim-de-semana, superou o número de golos de Pelé e, não vai ficar por aqui.