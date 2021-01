Jogadores livres

Há jogadores que têm um enorme talento e fazem com que gostemos de futebol. Os jogadores com esta pandemia têm que fazer contas à sua vida e deixar de cobrar cada dia mais.





Há jogadores que já estão nos últimos seis meses de contrato são livres e podem definir o seu destino, há outros que estão sem clube.Messi está em final de contrato, pode ir-se de Barcelona a custo zero.A Covid trouxe uma nova realidade, os clubes continuam a facturar pelos direitos televisivos e todo o tipo de publicidade, todavia, não ter público é um óbice para se fazer, ainda mais, dinheiro e o lucro subsequente.Messi já tem 33 anos, mas um talento incomparável, vamos ver o que a crise económica dita. Messi com certeza vai para o Manchester City, para ser treinado pelo seu amigo e treinador Pep Guardiola, que renovou recentemente contrato com o Manchester City. Só não o fará se o próximo presidente do Barcelona lhe for afecto e arranjar modo de lhe continuar a pagar o seu astronómico ordenado.Mas há outros jogadores importantes nos seus clubes que estão livres, Sérgio Ramos do Real Madrid é um deles. Neste final de época e, porventura no Europeu vai-se assistir a muita coisa inesperada e interessante para os adeptos de futebol.Os aficcionados e o público em geral não compreendem aumentos de salários de jogadores em tempo de crise, porque se sabe o quanto já ganham actualmente.A partir de Janeiro de 2021, os clubes podem apresentar propostas aos jogadores e negociarem directamente.O futebol a partir daqui também vai girar muito nos bastidores. Há jogadores que fizeram más opções, o caso de Erickson que está sem espaço no Inter, já foi cobiçado por meio mundo, agora está de cócoras e tem-se oferecido a outros clubes para sair do inferno com Conti.Há jogadores sonantes em final de contrato, Hulk do Shangai que já foi do Porto e se voltasse era interessante. Outros nem clube tem, o caso de Mandzuki, campeão europeu esteve na Juventus, passou pelo Bayern de Munique. Há outro jogador em final de contrato que se chama Ibrahimovic, mas fará o que entender com o Milan pela sua boa prestação.Jorge Mendes vai entrar em acção.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO