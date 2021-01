Esta terça-feira segui atentamente a partida Inter- Milan para a Taça de Itália. É sempre um derby, mas quando joga Ibrahimovic nunca é tempo perdido, acontece sempre algo de fantástico. O golo de Ibrahimovic ao receber a bola na área, a sua capacidade de controlo de bola e a inteligência para ver tudo e a posição do guarda-redes, fez um remate colocadíssimo só ao alcance dos génios. É um jogador que ninguém fica indiferente, também pelo seu génio e irascível. O desentendimento com Lukaku é algo que vem detrás, do tempo do Manchester United em que Ibrahimovic vinha de uma grave lesão e jogava Lukaku, em vez dele. Todavia o último jogo para o campeonato Ibrahimovic abafou Lukaku e disse se havia um rei em Milan (alusão a Lukaku), agora há um Deus (referia-se a ele próprio, Ibrahimovic).





O que se passou é o normal em futebol são dois jogadores protagonistas e rivais. Se Ibrahimovic tivesse posto a mão na boca ninguém saberia o que disse. Provocar não é ser indisciplinado, ainda há tempos Ibrahimovic ia bater um penálti e Ronaldo abeirou-se dele a provocar. O comportamento de Lukaku também não é nada bonito. O árbitro esteve mal, deveria ter chamado os dois jogadores e exigir que se acalmassem e se retratassem. Não o fez. Na 2.ªparte uma entrada mais incisiva provocou a injusta expulsão de Ibrahimovic ao levar o 2.º cartão amarelo que é exagerado.Eu aprecio ver bom futebol, mas com árbitros isentos e que não tenham influência nos resultados. O Inter acabou por vencer, mas foi injusto.Uma coisa eu sei, o interesse do futebol está virado para Itália desde que chegou Ronaldo, mas agora, com Ibrahimovic o interesse aumentou imenso.É um jogador a quem ninguém fica indiferente, galvaniza os colegas, tem arte e engenho, para ser a espaços genial. Não me esqueço que não é nenhum santo, mas um génio tem falhas, todavia devem ser relativizadas para se poder usufruir e ter o prazer de o ver jogar.Ibrahimovic é por vezes desconcertante, mas o seu porte físico a sua personalidade avassaladora, ficam na história do futebol. Nunca venceu uma Bola de Ouro, mas esse prémio deveria ter -lhe sido atribuído por mais do que uma vez.Ibrahimovic parece que se reinventou e a sua grave lesão debelada, só mostra a sua qualidade de recuperação e um físico por excelência.Espero ver Ibrahimovic jogar por muito tempo. Se houver sanção espero que não tenha repercussões no campeonato. Aprecio, interesso-me e agrada-me o que ele faz como jogador. No aspecto provocatório chego à conclusão que é uma forma de se motivar e mentalizar para os jogos. Sendo a sua agressividade competitiva o mote para o que é e faz em campo.Ibrahimovic goste-se ou não, é uma figura do futebol mundial.Nota: O campeonato nacional está muito interessante. O Porto fez os serviços mínimos contra o Farense venceu (1-0), todavia como foi muito perdulário, podia ter sido surpreendido. O Benfica que contratou Jorge Jesus para voltar aos grandes momentos está em dificuldade para o fazer, os jogadores também não têm ajudado, mas algo não está bem para os lados da Luz. Jorge Jesus ainda não acertou o passo. O Sporting vai de vento em popa, com um treinador da nova vaga, Rúben Amorim.