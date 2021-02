Messi é um jogador prodigioso, mas sempre fez as coisas longe dos holofotes, de forma ardilosa para que ninguém soubesse. Assim o fez com alguns jogadores no Barcelona que lhe tiravam protagonismo, recordo-me do caso de Ibrahimovic e outros, que nunca tinham hipóteses em Barcelona. Guardiola fazia o que ele queria.





Griezmann, para jogar em Barcelona, teve que se ajoelhar ao poder de Messi e fazer tudo para se dar com ele.Veio agora em grandes parangonas, o contrato estratosférico pelo valor cobrado por Messi desde 2017 até 2021. Qualquer coisa como 555.237.619 euros, é só o maior da história e deixa qualquer colega de profissão estupefacto. Ronaldo que tem um desemprenho semelhante ou melhor, fica a léguas destas mordomias, por isso, se pôs a andar do Real Madrid para fazer jus ao seu desempenho na Juventus.Esta soma astronómica tem um salário fixo, direitos de imagem, bónus, subsídios e variáveis dependendo de vários objectivos. Tem detalhes interessantes: por renovar 115.225.000 euros; por fidelização 77.929.955 euros.Apesar do Barcelona não ter realizado boas campanhas na Liga dos Campeões onde poderia receber mais bónus, já garantiu 92% do seu contrato. Tudo isto se pode ler no El Mundo, Messi depois de pagar todos os seus impostos recebe cerca de 300 milhões de euros. É mesmo muito dinheiro!Tenho a noção que Messi gera muito dinheiro no Barcelona, todavia a revelação deste contrato vai agudizar as suas relações com o clube. Messi está a pensar pôr um processo ao Barcelona por revelar informação confidencial. Não nos podemos esquecer, que vai haver eleições no Barcelona a 7 de Março. O Barcelona está com graves problemas de tesouraria e torna-se incomportável ter um jogador pago a este preço.Não há dúvidas que Messi tem inimigos dentro do Barcelona e que deram a conhecer este contrato querendo denegrir a sua imagem. A publicação deste contrato pode condicionar a sua continuidade.Este contrato termina a 30 de Junho e Messi pode negociar com a equipa que quiser. Messi já quis sair, mas ficou pelo litígio da sua cláusula de rescisão no valor de 700 milhões. O Manchester City e Guardiola estão à espreita, assim como, o habitual Paris Saint German. O Barcelona não está em condições financeiras para renovar o seu contrato por este valor e com estes itens, seria um absurdo e mal aceite pelos adeptos e dirigentes. Bartolomeu que assinou este contrato, já foi à sua vida.Segundo a Marca, o Barcelona tem uma dívida a curto prazo de 730 milhões de euros, tudo leva a crer que desta vez Messi vai sair de Barcelona, mas sai pela porta pequena, mas cheio de dinheiro como nenhum futebolista conseguiu até hoje.Messi é sonso, sempre fez tudo de forma encapotada e dissimulada. Nunca foi um líder, um líder assume a sua condição, minou sempre o balneário e só jogava ou treinava quem ele gostava ou simpatizava, mas desta vez teve azar, soube-se quanto ganha e isso não é bem aceite.Messi que sempre jurou grande amor ao Barcelona, mas com um contrato assim, qualquer jogador diria isso. Só, que desta vez, as condições para se manter passaram o limite do aceitável e fica muito mal na fotografia.