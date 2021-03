O que se passou no Barcelona não me surpreendeu, há muito que se constava nos corredores do futebol haver problemas financeiros.





Em Portugal sempre houve casos, mas acabam da forma que nós sabemos! Recentemente, o Portimonense não registou milhões em comissões e a FPF abriu um processo contra Theodoro Fonseca, mas vou esperar para ver o que vai acontecer.Voltando ao Barcelona, o seu presidente, demissionário, Josep Maria Bartomeu esteve preso para ser interrogado, saindo depois em liberdade, mas tem a justiça à perna. Aqui em Portugal isto é impensável, vai-se lá saber porquê?!A má gestão era conhecida, mas estas detenções do chamado "Barçagate" podem não ficar por aqui. Houve uma denúncia de sócios agregados na "Dignidade Barcelona" denunciaram, que a empresa 13 Ventures de serviços digitais foi contratada para monitorizar as redes socias e criar conteúdos, todavia, podia nesses serviços incluir, tratar da imagem do seu presidente e procurar prejudicar a imagem de jogadores e ex-presidentes do clube.Ao que chega quem detém o poder! Usa o dinheiro dos cofres de um clube para se manter no poder e vedar o acesso a outros. Não nos podemos esquecer que o Barcelona tem eleições este fim-de-semana.Está em causa um possível delito de administração desleal (preço pago muito acima do valor de mercado, seis vezes mais) e delito de corrupção (receber comissões).O Barcelona pagou um milhão de euros anual, esse pagamento era avalizado com facturas de despesas distribuídas pelos vários departamentos com valores inferiores a 200 mil euros, para fugir à malha do controlo e aprovação da Junta Directiva do Barcelona. Tudo se fazia por seis empresas, estilo carrossel, cujo dono era o mesmo da 13 Ventures.O Barcelona desde a saída de Neymar, apesar de ter sido reembolsado em 220 milhões de euros, não se consegue endireitar.Não sei quem vai vencer as eleições, mas tudo isto prejudica enormemente a imagem e reputação de uma equipa que tem Messi, mas porventura, não o terá por muito mais tempo. O Barcelona tem historial de presidentes com problemas com a justiça, um anterior presidente, Sandro Rosell esteve preso dois anos, mas depois foi absolvido.Outro deles, concorre agora à sua presidência, Joan Laporta e foi condenado a indemnizar o clube em 23 milhões de euros por irregularidades financeiras.O Barcelona é um case study de escândalos.Nota: O Benfica teve azar aos ser eliminado pelo Arsenal, na Liga Europa. Fez um grande jogo e com muita personalidade, mas o "tremidinho" final, sofreu um golo e deitou tudo a perder. Jorge Jesus acha que foi a Covid a culpada do que se passa no Benfica. Contudo eu não acho, Jorge Jesus sabe que não se ganham jogos com títulos seus anteriores, os jogos ganham-se com muita humildade, boas opções e um pouco de sorte. Jorge Jesus tem tudo para dar a volta a esta situação, mas tem que o fazer sem deslumbramento e com serenidade, passo a passo.O Braga joga muito e Carvalhal está de parabéns.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO