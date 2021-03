1 - A Juventus está mesmo em crise, o seu afastamento da Liga dos Campeões está a ter réplicas no seu desempenho no campeonato italiano, conhecido por "Serie A" ou "Calcio". O hat-trick, de Ronaldo a semana passada contra o Cagliari, adiou a crise, mas ela está latente na derrota em casa contra o Benevento.





A Juventus, por este andar, arrisca-se a não vencer nada esta época. Vencer o campeonato com o atraso de 10 pontos é uma missão quase impossível, apesar de ainda ir defrontar o Inter de Milan.Quando isto acontece procura-se arranjar bodes expiatórios, a começar pelo treinador Pirlo, um excepcional jogador, mas um inexperiente treinador. Falta à Juventus capacidade de fazer chegar jogo a Ronaldo. A Juventus joga de uma forma desgarrada e inconsequente. A Juventus tem vencido muitos jogos, mas com o credo na boca, sempre a sofrer e mostrando uma insegurança inabitual numa equipa deste calibre.Fala-se que Ronaldo pode sair e eu estou de acordo. Ronaldo, para ficar, precisa de municiadores de jogo tipo Isco ou Marcelo.O PSG parece-me o melhor local, jogadores virtuosos e com capacidade de o servirem para ele fazer o que melhor sabe-golos.A sua volta ao Real Madrid será um risco enorme: está mais velho e se falhar os espanhóis não lhe perdoam. Isso só pode acontecer se o Real Madrid não vencer a Liga dos Campeões. A nostalgia assumirá proporções inolvidáveis. Ronaldo está ligado à conquista das várias Liga dos Campeões do Real Madrid dos últimos anos.2 – Sérgio Conceição está ligado ao melhor do Porto e, por vezes, ao pior. Alguém do Porto deve dizer ao Sérgio Conceição, que é o treinador de um clube dos mais emblemáticos da Europa e, que o que faz, para o bem e para o mal tem repercussões em Portugal e além-fronteiras. Com isto não estou a isentar de culpas Paulo Sérgio. Triste espectáculo que passou na televisão e que tudo leva a crer provocado por bocas dos dois Sérgios, que se acicataram ao longo do jogo. O golo do Porto foi o culminar. Os dois treinadores não chegaram a vias de facto, porque o staff dos dois evitou o pior. Foram expulsos, mas a imagem dada é deplorável. O jogo esteve parado vários minutos e o futebol que se deve realizar no relvado, passou para o túnel de acesso, com um burburinho e ajuntamento de jogadores e pessoas das equipas técnicas.Sérgio Conceição representa um clube que tem que ser um exemplo e saber estar. Sérgio Conceição não é de ferro, tem sentimentos e é humano, todavia tem que saber controlar as emoções e reagir de outra forma. Deve fazer o que melhor sabe, pôr a equipa do Porto a jogar à bola. Quanto a Paulo Sérgio fiquei surpreendido, tenho dele uma pessoa muito educada e serena. Esperemos que casos destes não se repitam para bem da imagem do futebol português.Nota: Portugal muito fraquinho e tremidinho. Valeu a vitória com um auto-golo.