O assunto desta semana é a Superliga, mas pelos sinais dados, vai ser um fiasco, debrucei-me sobre um português, que já fez história no futebol mundial.





Aprecio Mourinho e sigo-o para onde ele for. Já fui do Chelsea, já fui do Inter de Milan, já fui do Real Madrid, agora torcia pelo Tottenham.Isso acabou! Vou esperar para onde ele possa ir. A sua "estrelinha" tem vindo a apagar-se. Está mais comedido e equilibrado nas suas aparições com a imprensa, quando andava picado era mais exuberante e criativo. Foi contratado para vencer títulos, mas o Tottenham é uma equipa inconstante que tem uma defesa instável e vulnerável.Vi muitos jogos do Tottenham em que estava a vencer e acabavam na 2.ª por empatar ou perder, umas vezes por azar, outras por aselhice.O Tottenham tem a síndrome de "nunca vencer". Alterar esse estado de coisas demora tempo.Esta época no Inverno as coisas pareciam encaminhadas, mas de repente, começou a esvaziar-se esse fulgor.Mourinho ser despedido é esquisito, o habitual é Mourinho bater com a porta despois de ganhar títulos. Sempre considerei que Mourinho está ao nível de Guardiola na planificação, na estratégia, sendo muito melhor no contra-ataque e no jogo psicológico.Estava entusiasmado para assistir via TV, à final da Taça da Liga entre o Tottenham e o Manchester City. Gorou-se mais um duelo de titãs.Para além, de uma indemnização choruda, não sei o que vai fazer Mourinho? Espero bem que continue a treinar equipas ao mais alto nível.Só depois do Mundial é que Mourinho a caminho dos 60 anos - agora tem 58 anos -, pode começar a pensar no refúgio da selecção nacional.Mourinho é dos melhores treinadores das últimas duas décadas e ainda tem algo para dar no futebol. Fico a aguardar o que aí vem. Para já o futebol com o propósito de se realizar a Superliga, parece que houve um terramoto.Toda a gente sabe a forte personalidade de Mourinho e segundo a imprensa ao recusar participar no treino, desta segunda-feira em protesto contra a criação da Superliga, foi vítima dessa circunstância.Mourinho cai, mas de pé, sempre em defesa do futebol e das suas diferenças.Sempre os ricos a comerem tudo e não deixarem nada para os pobres.Fundador do Clube dos PensadoresEscrevo ao abrigo do antigo AO