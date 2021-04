1 - Estive a seguir o Braga-Sporting, despertou-me interesse pela bela exibição do Braga no Dragão há tempos e para ver como se encontra o Sporting.





Gostei do jogo, poucas paragens, foi pena a expulsão de um jogador do Sporting. O Sporting defendeu-se e num lance fortuito venceu. Contudo o Braga teve o controlo do jogo, como diz Mourinho, "uma coisa é ter a bola outra é marcar golos".E, assim o Sporting de Rúben Amorim venceu e mantém intactas as suas aspirações ao título. Já Carlos Carvalhal perdeu uma boa oportunidade de se aproximar do topo e tornar este campeonato mais aliciante.O futebol português com treinadores como Rúben Amorim e Carlos Carvalhal ganha interesse, disputa e deixa os vícios do anti-jogo para trás.Belo jogo de futebol em que só faltou o público.2 – A final da Taça da Liga foi o costume, o Tottenham sem Mourinho a jogar, à espera de sofrer um golo e perder mais uma final. O Manchester City venceu e Guardiola arrisca-se a ter uma época de sonho. A Taça da Liga já a tem, o campeonato vem a caminho e a Champions vamos ver se consegue.3 – O Milan está em queda livre e arrisca-se a nem ser apurado para a Champions. Ibrahimovic tem estado muitas vezes lesionado e isso reflecte-se no rendimento do Milan. Vamos ter um final de campeonato italiano deveras emotivo. O Milan ainda vai jogar com a Juventus, que será um grande jogo em perspectiva e também jogará com a Atalanta que está em 2.ºlugar. Eu já nem quero falar, da Juventus que se arrasta, depois da sua eliminação precoce da Champions. Ronaldo está uma sombra de si próprio, sem brilho estando à espera do final do campeonato para mudar de ares. Esperemos que este seu apagamento não se reflicta no Europeu que começa em Junho.4 – A Champions está interessante, o Chelsea de Thomas Tuchel surpreendeu o Real Madrid: incrível o controlo de jogo, mudanças de posição e acutilância no jogo. Manchester City tremeu, mas deu a volta ao resultado, Guardiola voltou a jogar sem ponta-de-lança como nos velhos tempos no Barcelona. O futebol inglês mostra uma pujança enorme com duas equipas a perfilarem-se para a final.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO