Sporting, campeão

Rúben Amorim é o artífice de o Sporting vencer este campeonato. Nunca entrou em euforia, passo a passo e com realismo chegou lá. Muita gente não percebeu a sua saída de Braga, mas a aposta do presidente Frederico Varandas foi coroada de êxito.





Só assumiu ser candidato ao título quando lhe faltava um jogo e se o vencesse seria campeão. Talvez essa forma de encarar o campeonato tirou pressão aos seus jogadores, muitos deles desconhecidos do grande público.Olhando para trás, a probabilidade de o Sporting ser campeão era ínfima, toda a gente tinha os olhos postos no Benfica de Jorge Jesus, recentemente regressado do Brasil com pompa e circunstância, ou no Porto sempre candidato ao título pela sua determinação e garra de querer vencer.Não sou sportinguista e deixei-me de torcer por um clube em especial, mas quem merece este título, mais do que tudo, é a sua massa associativa que é das mais fiéis do Mundo. Nunca vi adeptos tão resignados, tolerantes e seguidores de um clube, só comparável aos adeptos do Arsenal.Talvez por isso o Sporting é um clube especial! Ao fim de 19 anos vencer, de novo, o campeonato português é um feito enorme e intromete-se na hegemonia Porto e Benfica.O Sporting exibiu uma resiliência notável conseguindo muitos pontos e vitórias a partir dos 81 minutos de jogo. Isto é, nunca baixou os braços.A aposta em jogadores sem nome é exemplo disso. Matheus Nunes, que veio do Ericeirense da AF Lisboa e converteu-se num jogador muito importante e decisivo, marcou o golo da vitória contra o Benfica.Evidentemente que o Sporting teve muitas vezes a estrelinha de campeão, mas a sorte merece-se por se acreditar, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis.Não nos podemos esquecer que esta época do Sporting está a ser de sonho, já tinha vencido a Taça da Liga frente ao Braga, deixando pelo caminho o Porto nas meias-finais.Todavia, o Sporting esta época teve uma enorme vantagem de não estar nas competições europeias, foi eliminado prematuramente da Liga Europa. Rúben Amorim teve mais tempo para preparar a equipa, delinear estratégias e descansar. Num calendário sobrecarregado pela pandemia, o poder-se descansar pode fazer a diferença.O Sporting está de parabéns e esperemos que para o ano esteja, de novo, aí, a lutar pelo título. É bom para o futebol português.*escrevo ao abrigo do antigo AO