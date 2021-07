A Itália tornou-se campeã europeia, mostrou uma postura atacante, deixando para trás aquela ideia de defesa férrea e a jogar no contra-ataque. A Itália transfigurou-se de um futebol defensivo, para um futebol ofensivo.





Gostei que a Itália se sagrasse campeã europeia, ainda por cima, em Londres – Wembley, em casa dos ingleses. Os ingleses são arrogantes e bárbaros, já pensavam que tinham o europeu no papo, julgam-se superiores aos outros, mas não o são, antes pelo contrário.A Inglaterra actuou quase todos os jogos em casa, à priori, foi uma vantagem que não é admissível num torneio deste gabarito.Porém, teve pela frente um Bonucci e Chiellini, que mereciam os dois, vencer como melhores jogadores do torneiro, porque Donnarumma teve uma actuação estratosférica, que guindou a Itália ao mais alto nível, merecia ser o jogador do Olimpo.Donnarumma um guarda-redes tão novo – 22 anos, mas que parece um veterano em postura. O Milan vai sentir a sua falta, Ibrahimovic bem tentou que ele não fosse para o PSG.Jorginho encheu-me as medidas esteve em todo o lado do meio-campo de Itália, pautando o jogo. Tornou-se campeão europeu de clubes pelo Chelsea e campeão europeu de selecções por Itália.O futebol moderno, precisa de jogadores no meio-campo com estas características. O Chelsea tem a felicidade de ter Jorginho e Kanté. Melhor é impossível!A Itália jogou um futebol valente e inovador com posse de bola, nada apanágio dos italianos. Isso deve-se a Mancini que foi um jogador excepcional da Sampdória com Erickson, que nunca foi verdadeiramente reconhecido o seu talento mundial, assim como a Roberto Baggio. Vialli seu adjunto na selecção era um matador, mas não tão prodigioso tecnicamente. Mancini e Vialli deram perfume a esta selecção italiana.A Itália teve sorte na lotaria dos penáltis, mas mereceu vencer. A Itália é uma equipa de grandes jogadores que jogaram bom futebol.O campeonato italiano vai concentrar as atenções do Mundo com vários jogadores campeões europeus, mais Ronaldo, Ibrahimovic e Mourinho na Roma.Isto promete grandes jogos de futebol!Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO